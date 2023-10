Dubaj, Emiraty Arabskie

od €855,455

Apartamenty typu studio, 1, 2 i 3 sypialnie są dostępne do zakupu. Niektóre apartamenty mają widok na port, a także apartamenty z widokiem na dzielnicę JBR i ulicę. Wszystkie apartamenty mają okna sięgające od podłogi do sufitu, najwyższej jakości kuchnie europejskie i przestronne prywatne tarasy. Większość pozostałych mieszkań jest obecnie do wynajęcia. Udogodnienia: basen bez krawędzi i taras z widokiem na przystań w Dubaju; sklepy i restauracja. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dubai Marina jest jedną z tętniących życiem i najbardziej ruchliwych części miasta. Jest to marina, w której cumują najbardziej luksusowe statki, aw pobliżu znajdują się wysokie drapacze chmur. Jest to prestiżowa część mieszkalna Dubaju z licznymi drapaczami chmur, hotelami i restauracjami. Dubai Marina jest jedną z najmniejszych dzielnic Dubaju, a jednak jest najbardziej zaludnionym i rozwiniętym obszarem. Jumeirah Beach Residence lub JBR to „serce” tego obszaru. W JBR znajduje się 200 wieżowców, w tym 40 drapaczy chmur o wysokości od 250 do 516 m. Najwyższym z nich jest wieżowiec Pentominium o wysokości 516 m. Projekt znajduje się w pobliżu kawiarni i restauracji, supermarketu, przystanku autobusowego i portu. Dubai Marina Mall - 4 minuty jazdy samochodem Marina Beach - 6 min Palm Jumeirah - 9 min Mall Dubai - 18 min Wieżowiec Burj Khalifa - 20 min Lotnisko - 25 min Meczet Jumeirah - 23 min Creek Park - 22 min