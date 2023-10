Luxury villas and penthouses in Six Senses new residence by Select Group with restaurants and a direct access to the sea, Palm Jumeirah, Dubai

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €2,52M

274 m² 1

Poddaj się: 2026

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Apartamenty w nowym kompleksie Erin w społeczności Central Park. Mieszkańcy projektu otrzymają szeroki wybór udogodnień: baseny i fontannę, platformy wodne do gier, bieżnie, siłownię na świeżym powietrzu, spa i saunę, miejsca do jogi, boiska sportowe, korty tenisowe i wiele innych. Erin znajduje się w pobliżu głównych arterii transportowych: Sheikh Zayed Road i Al Wasl Road. Zapewniają nieograniczony dostęp do kultowych atrakcji i udogodnień Dubaju: 1 minuta do centrum handlowego City Walk. 10 minut do plaży 15 minut do Burj Al Arab i plaży La Mer. 15 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju. 20 minut do wyspy Palm Jumeirah i przystani w Dubaju. Dogodna lokalizacja oraz bliskość atrakcji i zaawansowanej infrastruktury sprawiają, że Erin jest bardzo dochodową inwestycją. Plan płatności: 20% - rezerwacja 10% - wrzesień 2023 r 10% - marzec 2024 r 10% - wrzesień 2024 r 10% - marzec 2025 r 10% - wrzesień 2025 r 30% - po zakończeniu w kwietniu 2026 r Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą!