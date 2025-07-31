  1. Realting.com
Kompleks turystyczny Luksusowe Domy Szeregowe od Fairmont na Wyspie Al Marjan, RAK

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$2,62M
;
11
ID: 27632
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Dwupoziomowe Domy Szeregowe Sygnowane Marką Fairmont na Wyspie Al Marjan

Al Marjan Island w Ras Al Khaimah to dynamicznie rozwijający się kierunek, znany z luksusowego stylu życia przy plaży i rosnącego międzynarodowego zainteresowania, szczególnie w związku z powstającym kompleksem Wynn Resort & Casino. Usytuowane wzdłuż dziewiczej linii brzegowej wyspy, dwupoziomowe domy szeregowe sygnowane marką Fairmont oferują rzadkie połączenie prywatności, przestrzeni i bezpośredniego dostępu do morza, idealne zarówno dla rodzin poszukujących ekskluzywnego stylu życia, jak i wymagających inwestorów.

Te trzypokojowe domy szeregowe zostały starannie zaprojektowane na dwóch przestronnych poziomach, zapewniając doświadczenie życia jak w willi, w połączeniu z elegancją markowej gościnności. Każdy dom oferuje przestronne salony, duże sypialnie, nowoczesne kuchnie oraz zewnętrzne przestrzenie, takie jak prywatne ogrody lub tarasy, które zapewniają komfort wewnętrzny i płynne przejście do życia na świeżym powietrzu, zaledwie kilka kroków od plaży.

Zarządzane przez światowej klasy markę Fairmont Hotels & Resorts, rezydencje zapewniają styl życia jak w kurorcie, dostęp do usług concierge, sprzątania, parkingowego i dostawy posiłków do domu. Taki poziom obsługi oferuje niezrównaną wygodę, sprawiając, że codzienne życie przypomina nieustanne wakacje.

Domy szeregowe są dogodnie zlokalizowane w pobliżu głównych stref rozrywki i biznesu Ras Al Khaimah. Do kasyna Wynn można dotrzeć w mniej niż 5 minut, do centrum handlowego Al Hamra Mall w 10 minut, na lotnisko Ras Al Khaimah International Airport w 15 minut, a do Dubaju w mniej niż godzinę, dzięki czemu rozrywka, zakupy i podróże są zawsze w zasięgu ręki.

Mieszkańcy kompleksu Fairmont mają do dyspozycji pełen pakiet udogodnień: dostęp do prywatnej plaży, w pełni wyposażone centrum fitness, baseny, bujne tereny zielone, strefy zabaw dla dzieci i całodobową ochronę. Inwestycja łączy luksus z funkcjonalnością, oferując bezpieczne i przyjazne rodzinom otoczenie.

Niezależnie od tego, czy szukasz domu na stałe, wakacyjnego azylu czy aktywa generującego dochód, te domy szeregowe sygnowane marką oferują wyjątkową wartość. Dzięki elastycznemu planowi płatności 60/40, oddaniu inwestycji w IV kwartale 2028 roku i profesjonalnemu zarządzaniu nieruchomościami przez Fairmont, właściciele mogą liczyć na wysokie zainteresowanie wynajmem, wzrost wartości kapitału i długoterminową jakość.

Domy szeregowe na sprzedaż na wyspie Al Marjan to ograniczona i wysokowartościowa okazja inwestycyjna w jednej z najbardziej obiecujących stref ZEA. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do plaży, prestiżowi globalnej marki i długofalowemu potencjałowi wzrostu, to wyjątkowa szansa na zabezpieczenie ekskluzywnej nieruchomości w Ras Al Khaimah.


RKT-00023

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie
Rekreacja

