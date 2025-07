Kompleks mieszkalny Premium Apartments The Gate by Arada

Brama przez Arada - Premium Apartments w Aljada, Sharjah.

Nowoczesna Architektura. Lokalizacja strategiczna. Inteligentne inwestycje.

2 & 3 Sypialnia Apartamenty

Przegląd projektu:

Brama jest odważny nowy adres mieszkalny znajduje się przy głównym wejściu Aljada, Sharjah szybko rosnącej mieszanej społeczności. Opracowany przez Aradę, jednego z najbardziej zaufanych deweloperów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, The Gate jest przeznaczony dla tych, którzy cenią sobie miejską łączność, nowoczesny design i wysokie możliwości inwestycji.

Położony kroki od alei handlowej Aljada, parki i instytucje edukacyjne, The Gate oferuje eleganckie apartamenty ze szkła podłogowego do sufitu, materiałów premium i łatwy dostęp do zarówno Sharjah i Dubaj.

Ceny od

2 Sypialnia ~ 121 m ² od 385.000 €

3 Sypialnia ~ 184 m ² od 575.000 €

Szacunek ROI: 7% -9% rocznie.

Plan płatności: 5% Rezerwacja • 35% Podczas budowy • 60% na Handover.

Oczekiwane zakończenie: Q3.2027.

Apartament Highlights:

Współczesne układy open- plan z naturalnym światłem.

Elegancki wyposażona kuchnia i built- w szafy.

Przestronne balkony z widokiem społeczności lub bulwaru.

Trwałe cechy konstrukcyjne.

Dostępna jest inteligentna infrastruktura domowa.

Środki wspólnotowe w Aljada:

Basen i centra fitness.

Place zabaw dla dzieci i skate parki.

Tree- lined chodniki i zielone przestrzenie.

Retail boulevard, kawiarnie i restauracje.

Kino na zewnątrz, rodzinna strefa rozrywki Madar.

W pobliżu szkoły (SABIS) & Sharjah University City.

Zabudowane budynki z całodobową ochroną.

Korzyści z lokalizacji - Aljada, Sharjah:

3 min - University City

5 min - Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah

15 min - Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju

20 min - Downtown Dubai

Bezpośredni dostęp do E311 / Sheikh Mohammed Bin Zayed Road

Dla kogo?