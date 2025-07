Kompleks mieszkalny Sophisticated Design. Timeless Interiors. A Statement of Modern Luxury. Altiera Heights

Altiera Heights by Ellington - Elevated Living in Dubai 's New Creative Hub.

Wyrafinowany Design. Wnętrza ponadczasowe. Oświadczenie o nowoczesnym luksusie.

1, 2 & 3 Sypialnia Apartamenty Pensjonat 124; Przekaźnik: Q4.2028

Przegląd projektu:

Altiera Heights to nowo uruchomiony zabytek architektoniczny Ellington Properties, położony w powstającej społeczności Jumeirah Village Circle (JVC) lub Mohammed Bin Rashid City (dokładne położenie różni się w zależności od fazy wydania). Ten highly-rise rozwoju oferuje luksusowe jednostki mieszkalne dla kupujących, którzy cenią wyrafinowaną estetykę, butikowe udogodnienia, i przemyślane przestrzenie mieszkalne.

Altiera Heights odzwierciedla filozofię projektu Ellington - mieszanie minimalistycznej elegancji, ciepłej tekstury i naturalnego światła, aby stworzyć spokojne, miejskie rekolekcje w sercu miasta.

Ceny i rozmiary:

🟩 1 Sypialnia ~ 76 m ² od 267.000 €

🟨 2 Sypialnia ~ 114 m ² od 450.000 €

🟥 3 Sypialnia ~ 152 m ² od 660.000 €

Przekazywanie: Q4.2028

Plan płatności: 20% rezerwacja • 50% podczas budowy • 30% przy przekazaniu

Oczekiwany ROI: 6,5% -8% w segmencie średnio luksusowym

Residences - Co oczekiwać:

Układy Open- plan z wysokimi sufitami i odcieniami naturalnymi.

Kuchnie z markowymi urządzeniami.

Duże tarasy lub balkony z widokiem na miasto lub park.

Własne szafy i spa- stylu łazienki.

Smart- home gotowe + zrównoważone materiały.

Opcjonalne pakiety meblowe i wewnętrzne.

Wyposażenie i funkcje stylu życia

Resort-styl basen z cabanas i funkcje wody.

Sala designerska, sala jogi, apartament wellness.

Prywatne kino, pokój gier i przestrzeń współpracy.

Strefa wewnętrzna dla dzieci i podkładka.

Boutique sprzedaży detalicznej, kawiarnia i salon społeczności.

Concierge, valet, 24 / 7 bezpieczeństwa i zadaszony parking.

Lokalizacja Highlights - JVC

10- 15 min do centrum Dubaj & Business Bay

10 min do Dubaju Marina, centrum handlowe Emiratów

Łatwy dostęp do Al Khail Road, Sheikh Zayed Road

Blisko szkół, supermarketów i parków

Idealne dla: