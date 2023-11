Dubaj, Emiraty Arabskie

od €581,000

5-gwiazdkowy luksusowy hotel obejmuje butikowe spa, siłownię, chodniki krajobrazowe, duży basen, zieleń, restauracje, supermarket i atrakcje wodne. W wieży znajduje się całodzienna kolacja, bar przy basenie i grill, bar sportowy i chińska restauracja na dachu. Każde mieszkanie w budynku obejmuje ogród krajobrazowy i prywatny basen. 271 basenów i konstrukcja fasady tworzą chłodniejszy mikroklimat do ogrodów. Zalety Apartamenty w tym kompleksie są już z powodzeniem wynajmowane i umieszczane na najpopularniejszych stronach, w tym w Booking i Tripadvisor. Kupujący może uzyskać zezwolenie na pobyt w Dubaju na inwestycje w nieruchomości w wysokości $ 205 000. Lokalizacja i pobliska infrastruktura 17 minut do Palm Jumeirah 19 minut do Burj Al Arab 21 minut do The Walk JBR 22 minuty do Dubai Mall 28 minut Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( DXB ) 35 minut nowego międzynarodowego lotniska Al Maktoum