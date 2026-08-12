Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

;
Willa Usuwać
Wyczyść
18 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$2,28M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 306 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$3,84M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 ARABIAN RANCHES IIIArabin Ranches   — a new large compl…
$1,27M
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 426 m²
Liczba kondygnacji 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$957,374
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Nice   i mdash; Część społeczności rodzinnej   Laguny DAMAC, przypominające Riwierę Francusk…
$464,470
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 705 m²
Z przyjemnością oferujemy tę niesamowitą kamienicę z 4 sypialniami w Jumeirah. CECHY: Dewelo…
$1,77M
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
1 - WILLA SPALOWA W RODZINIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   i mdash; Jest to całkowicie autono…
$151,370
Zostaw prośbę
Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 576 m²
Liczba kondygnacji 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 703 m²
Wspaniała nieruchomość na sprzedaż.. Największa inwestycja na rynku w Dubaju Handover będzie…
$1,30M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$858,632
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 700 m²
Z dumą ogłaszamy sprzedaż 3 bed     kamienica w Sur La Mer. Czy kiedykolwiek odwiedziłeś raj…
$1,28M
Zostaw prośbę
Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 2 463 m²
Liczba kondygnacji 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
4 -SPAL TILALA Z NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   i mdash; i nbsp; Niesamowity projekt mieszkan…
$1,24M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   i mdash; nowy komp…
$1,27M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 287 m²
Liczba kondygnacji 3
Nice   i mdash; Część społeczności rodzinnej   Laguny DAMAC, przypominające Riwierę Francusk…
$587,802
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 040 m²
Liczba kondygnacji 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$3,49M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 2
5 -SPAL TILALA Z NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   i mdash; i nbsp; Niesamowity projekt mieszkan…
$1,45M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
3 -SPAL VILLA W RODZINIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   i mdash; Jest to całkowicie autonomicz…
$355,830
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się