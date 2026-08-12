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Wille w górach na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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8 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 ARABIAN RANCHES IIIArabin Ranches   — a new large compl…
$1,27M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Nice   i mdash; Część społeczności rodzinnej   Laguny DAMAC, przypominające Riwierę Francusk…
$464,470
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Willa 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
1 - WILLA SPALOWA W RODZINIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   i mdash; Jest to całkowicie autono…
$151,370
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
4 -SPAL TILALA Z NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   i mdash; i nbsp; Niesamowity projekt mieszkan…
$1,24M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   i mdash; nowy komp…
$1,27M
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 287 m²
Liczba kondygnacji 3
Nice   i mdash; Część społeczności rodzinnej   Laguny DAMAC, przypominające Riwierę Francusk…
$587,802
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 2
5 -SPAL TILALA Z NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   i mdash; i nbsp; Niesamowity projekt mieszkan…
$1,45M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
3 -SPAL VILLA W RODZINIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   i mdash; Jest to całkowicie autonomicz…
$355,830
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

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z Basen
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