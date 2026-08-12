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Wille nad jeziorem na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 3 915 m²
Elan oferuje idealny styl życia dla nowoczesnej rodziny. Z wysokiej jakości dwupoziomowymi k…
$814,247
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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