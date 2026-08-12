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Penthouse nad jeziorem na Sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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Business Bay
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1 obiekt total found
Penthouse 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Piętro 100/100
Położony w samym sercu Dubai Creek Harbour, te markowe nowe apartamenty oferują wyjątkową mi…
$48,04M
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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