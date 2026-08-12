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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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Business Bay
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37 obiektów total found
Penthouse 11 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Penthouse 11 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 3 628 m²
Piętro 58/85
S Tower Ying124; Ultra- Luksusowe gotowe życie✨ Ultra- Luxury Full- Piętro 5BR PenthouseWejd…
$15,09M
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Deweloper
Sobha Realty
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Penthouse 10 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 10 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 315 m²
Piętro 41/43
Ultra Luksusowe Apartamenty Bugatti w Nowym Kultowym Budynku w Dubai Business Bay W Dubaju, …
$42,40M
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Penthouse 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 223 m²
Luksusowe apartamenty w Sea Haven z widokiem na morze! Prywatna laguna i plaża! Inteligentny…
$2,56M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 560 m²
Piętro 26/26
Gotowe do Zamieszkania Luksusowe Apartamenty w Dubai Marina Dubai Marina to jedna z najbardz…
$8,28M
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Penthouse 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 843 m²
Piętro 8/9
Ultraluksusowe Apartamenty z Prywatnymi Basenami w 5-Gwiazdkowym Kompleksie Resortowym na Pa…
$6,45M
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 799 m²
Piętro 40/43
W pełni umeblowany i wyposażony nowoczesny styl rezydencji w Baccarat Hotel & Residences! Pa…
$19,60M
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 505 m²
Piętro 52/60
Nieruchomości w Eleganckim Projekcie w Dubai Marina Dubai, Marina to centrum luksusowej prze…
$28,81M
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Penthouse 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 418 m²
Luksusowe apartamenty w nowym kompleksie LIV LUX! Apartamenty do życia i inwestycji (ROI - 7…
$20,42M
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 450 m²
Luksusowe apartamenty w Sea Haven z widokiem na morze! Prywatna laguna i plaża! Inteligentny…
$7,21M
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 874 m²
Piętro 30/33
Mieszkania w Kreatywnym Sercu Dubaju, Design District Dubai Design District, znany jako d3, …
$9,32M
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 166 m²
Piętro 43/44
Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Las i Możliwością Ratalnej Spłaty w Dubai Maritime City…
$6,51M
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Penthouse 20 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 20 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 20
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 413 m²
Liczba kondygnacji 52
Stylowe Miueszkania z Panoramicznymi Widokami na Palm Jumeirah w Dubaju Położona u bram najb…
$16,63M
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Penthouse 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 090 m²
Penthouse z prywatnym basenem na tarasie w nowym ultraluksusowym kompleksie Jeden Crescent P…
$32,88M
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 799 m²
Piętro 83/83
Apartamenty z Oszałamiającymi Widokami i Unikalnym z Designem w Wieżowcu Safa Two w Dubaju S…
$13,83M
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Penthouse w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 623 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 332 m²
Liczba kondygnacji 9
One Crescent — luxury residence by AHS Properties with around-the-clock security and a spa c…
$6,62M
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Penthouse w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 566 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 10 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 10 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 950 m²
Podziwiaj oszałamiające widoki na morze i panoramę miasta z tego luksusowego penthouse'u na …
$27,14M
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 1
Six Senses The Palm   i mdash; To unikalne architektoniczne arcydzieło, które stanie się naj…
$5,99M
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Penthouse w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 497 m²
Liczba kondygnacji 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 268 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowa luksusowa rezydencja Raffles penthousy z mini polem golfowym i klubem plażowym, Palm Ju…
$40,78M
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 813 m²
Liczba kondygnacji 1
AVA w Palm Jumeirah autorstwa Omniyat   i mdash; jest to zupełnie nowy kompleks mieszkaniowy…
$700,000
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Penthouse w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 9
Six Senses The Palm - это захватывающий дух роскошный проект, расположенный на Пальме Джумей…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 464 m²
UNKNOWN SIX SENSES FOR THE LAGUANS BY SELECT GROUPSix Senses The Palm   — This is a unique a…
$7,35M
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 641 m²
4 -SPAL KOROLEVAUS SZEŚĆ CZUŁ NA MORZU BERSix Zmywa Palm   I mdash; To unikalne arcydzieło a…
$12,39M
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Penthouse 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 304 m²
Piętro 9/9
Palm Ocean is an ultra-luxury 9-story complex located in Palm Jumeirah. This is the develope…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 626 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 844 m²
Liczba kondygnacji 27
New luxury residence Bvlgary Lighthouse Residences with a swimming pool and a yacht club, Ju…
$37,13M
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Penthouse w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 596 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 306 m²
Sześć zmysłów Palma i nbsp; i mdash; To unikalne architektoniczne arcydzieło, które staje si…
$4,36M
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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