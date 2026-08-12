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Penthouse w górach na Sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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Business Bay
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9 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 1
Six Senses The Palm   i mdash; To unikalne architektoniczne arcydzieło, które stanie się naj…
$5,99M
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 813 m²
Liczba kondygnacji 1
AVA w Palm Jumeirah autorstwa Omniyat   i mdash; jest to zupełnie nowy kompleks mieszkaniowy…
$700,000
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Penthouse 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 464 m²
UNKNOWN SIX SENSES FOR THE LAGUANS BY SELECT GROUPSix Senses The Palm   — This is a unique a…
$7,35M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 641 m²
4 -SPAL KOROLEVAUS SZEŚĆ CZUŁ NA MORZU BERSix Zmywa Palm   I mdash; To unikalne arcydzieło a…
$12,39M
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Penthouse 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 306 m²
Sześć zmysłów Palma i nbsp; i mdash; To unikalne architektoniczne arcydzieło, które staje si…
$4,36M
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Penthouse 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 486 m²
SIX SENSES BEREGAL VILLA FROM SELECT GROUPSix Senses The Palm   — This is a unique architect…
$21,75M
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Penthouse 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Piętro 100/100
Położony w samym sercu Dubai Creek Harbour, te markowe nowe apartamenty oferują wyjątkową mi…
$48,04M
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Penthouse 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 176 m²
Six senses The palm tree   — This is a unique architectural masterpiece that becomes the mos…
$2,56M
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Penthouse 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 617 m²
Liczba kondygnacji 1
AVA in Palm Jumeirah by Omniyat   — It is a completely new residential complex that impresse…
$500,000
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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