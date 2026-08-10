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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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Abu Zabi
854
Ghantout
24
Abu Al Abyad Island
5
Al Bahyah
3
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66 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ghanadhah, Emiraty Arabskie
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Mieszkanie 2 pokoi
Ghanadhah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 5/6
Apartament z pełnym widokiem na morze i zachód słońca od tarasuJacob & Co. Beachfront Living…
$1,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 3/17
Ekskluzywne Apartamenty na Al Reem Island, Abu Dhabi Ten nowoczesny nadbrzeżny kompleks mies…
$824,304
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Mieszkanie 3 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 3/5
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Apartament w nowym kompleksie mieszkalnym Ja…
$1,39M
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 14/17
Mój OPISLuksusowe studio z ratami do otrzymania kluczy o powierzchni 36,7 m kw. 14 w nowym k…
$446,299
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/7
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$462,899
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Ekskluzywne Apartamenty z Malowniczym Widokiem na Yas Island Ten prestiżowy kompleks nadbrz…
$1,06M
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 20/44
Promienna fala: Nowoczesne nieruchomości na wyspie Al Reem, Abu Zabi!Promieniowanie Wave jes…
$508,384
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Piętro 15/36
Reportaż Tower Apartments z pięknym widokiem na kanał Al Marya Island, Abu Dhabi! Świetna op…
$1,35M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 9
💰 Inwestycje w ZEA od dewelopera! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Instalacja 0% i ceny bieżące. …
$630,888
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 5/9
Marka Nowy przestronny 1-Sypialnia Apartament Bis124; Yas Golf CollectionOdkryj nowoczesną w…
$530,973
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/17
Ekskluzywne Apartamenty na Al Reem Island, Abu Dhabi Ten nowoczesny nadbrzeżny kompleks mies…
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Ekskluzywne Apartamenty z Malowniczym Widokiem na Yas Island Ten prestiżowy kompleks nadbrz…
$817,368
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 20/44
Promienna fala: Nowoczesne nieruchomości na wyspie Al Reem, Abu Zabi!Promieniowanie Wave jes…
$608,318
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 10
💰 Inwestycje w ZEA od dewelopera! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Instalacja 0% i ceny bieżące. …
$532,048
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Mieszkanie 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 3/7
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$1,09M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 33
Luksusowe Apartamenty nad Wodą z 4 Basenami i Prywatną Mariną w Abu Dhabi Al Reem Island to …
$700,601
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 33
Luksusowe Apartamenty nad Wodą z 4 Basenami i Prywatną Mariną w Abu Dhabi Al Reem Island to …
$916,793
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Mieszkanie 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1/13
Luksusowe Apartamenty na Pierwszej na Świecie Wyspie Sygnowanej Marką Brabus Brabus Island z…
$1,34M
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Mieszkanie 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 34
Nadmorskie Apartamenty na Al Reem Island, Abu Dhabi Ten projekt znajduje się w strategicznej…
$825,460
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 11
💰 Inwestycje w ZEA od dewelopera! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Instalacja 0% i ceny bieżące. …
$754,234
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/13
Luksusowe Apartamenty na Pierwszej na Świecie Wyspie Sygnowanej Marką Brabus Brabus Island z…
$1,18M
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Mieszkanie 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Piętro 20/44
Promienna fala: Nowoczesne nieruchomości na wyspie Al Reem, Abu Zabi!Promieniowanie Wave jes…
$779,867
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/7
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$735,194
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 4/17
Ekskluzywne Apartamenty na Al Reem Island, Abu Dhabi Ten nowoczesny nadbrzeżny kompleks mies…
$504,063
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 15/36
Reportaż Tower Apartments z pięknym widokiem na kanał Al Marya Island, Abu Dhabi! Świetna op…
$571,292
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 3/5
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Apartament w nowym kompleksie mieszkalnym Ja…
$2,18M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 33
Luksusowe Apartamenty nad Wodą z 4 Basenami i Prywatną Mariną w Abu Dhabi Al Reem Island to …
$1,52M
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Penthouse 9 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 9 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 284 m²
Piętro 8/11
Ekskluzywne Apartamenty Zapewniające Komfortowy Styl Życia w Abu Dhabi Luksusowe apartamenty…
$25,27M
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 30/37
W pełni umeblowane i wyposażone apartamenty z AGD! Panoramiczne widoki na wodę! Wspaniały ap…
$335,650
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3/5
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Apartament w nowym kompleksie mieszkalnym Ja…
$846,415
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Agencja
DDA Real Estate
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Typy nieruchomości w Abu Zabi.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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