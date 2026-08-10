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Mieszkania w górach na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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Abu Zabi
854
Ghantout
24
Abu Al Abyad Island
5
Al Bahyah
3
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2 obiekty total found
Penthouse w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 156 m²
Piętro 9/9
ABOUT LOUVRE RESIDENCE PROJECT. Full sea View and Louver museum abudhabi  Louvre Res…
$9,21M
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
$499,124
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Agencja
DDA Real Estate
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Typy nieruchomości w Abu Zabi.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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