Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Provincia de Sakarya
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Provincia de Sakarya, Turcja

;
Sapanca
5
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Willa z Prywatnym Basenem i Widokiem na Las w Sapanca, Sakarya Sapanca jest uważana za ukryt…
$647,013
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Provincia de Sakarya, Turcja

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się