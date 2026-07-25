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Domy Szeregowe w Pendik, Turcja

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2 obiekty total found
Szeregowiec 6 pokojów w Pendik, Turcja
Szeregowiec 6 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Nowoczesne Domy w Zabudowie Bliźniaczej z Udogodnieniami Społecznymi w Yenişehir, Pendik, St…
$899,683
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Szeregowiec 5 pokojów w Pendik, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 1
Nowoczesne Domy w Zabudowie Bliźniaczej z Udogodnieniami Społecznymi w Yenişehir, Pendik, St…
$697,858
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