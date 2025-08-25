Mieszkanie w nowym budynku Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas

Dobrze Zaprojektowane, Eleganckie Mieszkania w Projekcie w Antalyi, Altintas

Mieszkania znajdują się w Aksu, Altıntaş. Aksu to dzielnica w Antalyi z zakorzenioną historią. Okolica Altıntaş to jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic mieszkaniowych i centrów inwestycyjnych w Antalyi i Turcji, z dobrze rozwiniętymi projektami oferującymi bogate udogodnienia.

Viva Defne z certyfikatem LEED to projekt o charakterze mieszanym, zlokalizowany przy arterii komunikacyjnej. Mieszkania na sprzedaż w Antalya Altintas znajdują się 4,4 km od lotniska w Antalyi, 7 km od plaży Lara, 10,1 km od centrum handlowego TerraCity, 12 km od starożytnego miasta Perge, 22 km od parku rozrywki The Land of Legends, 80 km od kanionu Köprülü Park Narodowy i 90 km od dystryktu Alanya.

Projekt oferuje opłacalną inwestycję w połączeniu z profesjonalizmem i jakością Tekce Exclusive. Kompleks mieszkaniowy położony jest na działkach o powierzchni 7716 m², które składają się z Bloku A i Bloku B.

Projekt oferuje bogate udogodnienia, takie jak basen, kryty parking, wspólny teren krajobrazowy, ochrona, kamera bezpieczeństwa, pergola, ogród o powierzchni 25 m² na każdym piętrze, winda, dozorca i generator.

Mieszkania wyposażone są w sprzęt kuchenny w zabudowie, stalowe drzwi zewnętrzne, żaluzje aluminiowe, laminowane wykładziny podłogowe, sufity podwieszane oświetlenie LED, wieszaki na ubrania w przedpokoju, energetyczną klimatyzację VRF klasy A oraz wideodomofon. Łazienki wyłożone są wysokiej jakości płytkami ceramicznymi.

AYT-03237