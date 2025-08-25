  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Aksu
  4. Mieszkanie w nowym budynku Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas

Mieszkanie w nowym budynku Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas

Aksu, Turcja
od
$229,559
;
24
Zostawić wniosek
ID: 27948
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Aksu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Dobrze Zaprojektowane, Eleganckie Mieszkania w Projekcie w Antalyi, Altintas

Mieszkania znajdują się w Aksu, Altıntaş. Aksu to dzielnica w Antalyi z zakorzenioną historią. Okolica Altıntaş to jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic mieszkaniowych i centrów inwestycyjnych w Antalyi i Turcji, z dobrze rozwiniętymi projektami oferującymi bogate udogodnienia.

Viva Defne z certyfikatem LEED to projekt o charakterze mieszanym, zlokalizowany przy arterii komunikacyjnej. Mieszkania na sprzedaż w Antalya Altintas znajdują się 4,4 km od lotniska w Antalyi, 7 km od plaży Lara, 10,1 km od centrum handlowego TerraCity, 12 km od starożytnego miasta Perge, 22 km od parku rozrywki The Land of Legends, 80 km od kanionu Köprülü Park Narodowy i 90 km od dystryktu Alanya.

Projekt oferuje opłacalną inwestycję w połączeniu z profesjonalizmem i jakością Tekce Exclusive. Kompleks mieszkaniowy położony jest na działkach o powierzchni 7716 m², które składają się z Bloku A i Bloku B.

Projekt oferuje bogate udogodnienia, takie jak basen, kryty parking, wspólny teren krajobrazowy, ochrona, kamera bezpieczeństwa, pergola, ogród o powierzchni 25 m² na każdym piętrze, winda, dozorca i generator.

Mieszkania wyposażone są w sprzęt kuchenny w zabudowie, stalowe drzwi zewnętrzne, żaluzje aluminiowe, laminowane wykładziny podłogowe, sufity podwieszane oświetlenie LED, wieszaki na ubrania w przedpokoju, energetyczną klimatyzację VRF klasy A oraz wideodomofon. Łazienki wyłożone są wysokiej jakości płytkami ceramicznymi.


AYT-03237

Lokalizacja na mapie

Aksu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Oba, Turcja
od
$168,701
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Oba, Turcja
od
$127,807
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$346,893
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$166,028
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas
Aksu, Turcja
od
$229,559
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Alanya, Turcja
od
$139,503
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–121 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Zabezpiecz swoją przyszłość dzięki doskonałej inwestycji na Riwierze Tureckiej – żyj w raju i zarabiaj stabilny dochód w euro! Odkryj Exquisite Residence, butikową inwestycję premium położoną zaledwie 900 metrów od słynnej na całym świecie plaży Incekum w Avsallar w Alanyi. Doskonale zap…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
141,267 – 170,698
Mieszkanie 2 pokoi
121.0
288,421 – 306,079
Deweloper
Bmv Group Construction
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Kusadasi, Turcja
od
$301,216
Oferujemy funkcjonalne i wygodne apartamenty z balkonem i widokiem na pole golfowe.Rezydencja oferuje ścieżki spacerowe, baseny, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe, park wodny, bar i restauracja.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu zabytków i obiektó…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$444,569
Projekt składa się z 453 mieszkań i 47 jednostek handlowych. Jest wybór między różnymi układami. Apartamenty z 1- 4 sypialniami.Oprócz apartamentów, projekt ma pełny dostęp do wszystkich udogodnień: baseny, sauna, łaźnia turecka, siłownia, boiska sportowe, kawiarnie, meczet, plac zabaw i spa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje