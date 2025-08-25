Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya

Apartamenty Inwestycyjne na Sprzedaż w Kompleksie w Aksu Antalya

Te stylowo zaprojektowane apartamenty w Antalya Aksu nadają się do inwestycji. Znajdują się w elitarnym projekcie blisko lotniska, w porozumieniu z międzynarodową siecią hoteli Best Western. Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Altıntaş, nowym ulubionym centrum mieszkaniowym Turcji i Antalyi. Altıntaş jest gospodarzem wysokiej jakości projektów i wyróżnia się korzystną lokalizacją w pobliżu lotniska.

Apartamenty na sprzedaż w Aksu Antalya znajdują się 7,9 km od plaż Lara, 8,2 km od międzynarodowego lotniska w Antalyi, 11 km od centrum handlowego TerraCity, 12 km od szpitala Medical Park, 16 km od Kaleiçi i 23 km od Krainy Legend.

Stylowy projekt obejmuje 88 apartamentów i 39 pokoi hotelowych zakontraktowanych przez Best Western. Inwestycja posiada całodobową ochronę i system kamer, basen kryty i odkryty, kryty parking, basen dla dzieci, place zabaw dla dzieci, miejsca do wypoczynku, kino plenerowe, miejsce na grilla, strefę relaksu na patio, punkt kawowy, strefę do pracy, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, generator, SPA, sauna, dobrze wyposażone centrum fitness, transfer i usługi concierge.

Inwestycja obejmuje łącznie powierzchnię 7.668,48 m² i obejmuje 2 bloki mieszkalne oraz 1 hotel. Apartamenty na 7. piętrze i wyżej mają widok na morze. Apartamenty wyposażone są w system inteligentnego domu, system ogrzewania podłogowego, system automatycznych rolet, 3-częściowy zestaw do zabudowy, system klimatyzacji typu split, jacuzzi w apartamentach z tarasami, kabinę prysznicową i wideodomofon.

Pokoje hotelowe wyposażone są w klimatyzację VRF, mini bar, sejf, suszarkę do włosów, deskę do prasowania, żelazko, czajnik, telewizor, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier toaletowy, szczotkę do WC, uchwyt narożny prysznica, kosz na śmieci , specjalną tacę z dwoma uchwytami na kubki i 2 przegródkami na materiały, wózek do czyszczenia podłóg, torbę i pojemnik na śmieci, poszewki na poduszki, prześcieradła i poszwy na kołdry.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o numerze referencyjnym AYT-04152 dotyczącym działu hoteli niemieszkalnych.

AYT-04295