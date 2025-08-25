  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya

Aksu, Turcja
$554,474
37
ID: 27844
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Aksu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty Inwestycyjne na Sprzedaż w Kompleksie w Aksu Antalya

Te stylowo zaprojektowane apartamenty w Antalya Aksu nadają się do inwestycji. Znajdują się w elitarnym projekcie blisko lotniska, w porozumieniu z międzynarodową siecią hoteli Best Western. Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Altıntaş, nowym ulubionym centrum mieszkaniowym Turcji i Antalyi. Altıntaş jest gospodarzem wysokiej jakości projektów i wyróżnia się korzystną lokalizacją w pobliżu lotniska.

Apartamenty na sprzedaż w Aksu Antalya znajdują się 7,9 km od plaż Lara, 8,2 km od międzynarodowego lotniska w Antalyi, 11 km od centrum handlowego TerraCity, 12 km od szpitala Medical Park, 16 km od Kaleiçi i 23 km od Krainy Legend.

Stylowy projekt obejmuje 88 apartamentów i 39 pokoi hotelowych zakontraktowanych przez Best Western. Inwestycja posiada całodobową ochronę i system kamer, basen kryty i odkryty, kryty parking, basen dla dzieci, place zabaw dla dzieci, miejsca do wypoczynku, kino plenerowe, miejsce na grilla, strefę relaksu na patio, punkt kawowy, strefę do pracy, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, generator, SPA, sauna, dobrze wyposażone centrum fitness, transfer i usługi concierge.

Inwestycja obejmuje łącznie powierzchnię 7.668,48 m² i obejmuje 2 bloki mieszkalne oraz 1 hotel. Apartamenty na 7. piętrze i wyżej mają widok na morze. Apartamenty wyposażone są w system inteligentnego domu, system ogrzewania podłogowego, system automatycznych rolet, 3-częściowy zestaw do zabudowy, system klimatyzacji typu split, jacuzzi w apartamentach z tarasami, kabinę prysznicową i wideodomofon.

Pokoje hotelowe wyposażone są w klimatyzację VRF, mini bar, sejf, suszarkę do włosów, deskę do prasowania, żelazko, czajnik, telewizor, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier toaletowy, szczotkę do WC, uchwyt narożny prysznica, kosz na śmieci , specjalną tacę z dwoma uchwytami na kubki i 2 przegródkami na materiały, wózek do czyszczenia podłóg, torbę i pojemnik na śmieci, poszewki na poduszki, prześcieradła i poszwy na kołdry.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o numerze referencyjnym AYT-04152 dotyczącym działu hoteli niemieszkalnych.


AYT-04295

Aksu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

