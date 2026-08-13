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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Narlidere, Turcja

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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Narlidere, Turcja
Willa 6 pokojów
Narlidere, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 570 m²
Piętro 1/3
Willa z Dużym Ogrodem i Basenem w Kompleksie w Narlıdere, Izmir Narlıdere to nadmorska dziel…
$1,78M
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