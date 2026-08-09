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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Mersin, Turcja

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Mezitli
8
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4 obiekty total found
Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$246,196
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Bliźniak 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 16
Nieruchomości Inwestycyjne w Projekcie z Rozbudowaną Infrastrukturą w Mersin Mersin, perła M…
$176,042
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Atrakcyjnej Lokalizacji w Mersin Mezitli Nowe apartamenty na …
$189,857
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TekceTekce
Bliźniak 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$293,091
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Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

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