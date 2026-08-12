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Apartamenty wielopoziomowe w górach na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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3 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 4/5
Witamy Cię! Jeśli marzysz o zakupie nieruchomości w Turcji, zwróć uwagę na to wspaniałe mies…
$265,826
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Degirmendere, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Degirmendere, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/6
The benefits of this apartment: A spacious duplex with a garden with a total area of …
$417,413
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 4
Witamy w luksusowym kompleksie mieszkaniowym w Kargicaku! Mamy przyjemność zaprezentować Pań…
$350,407
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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