Maslak Mahallesi, Turcja

od €754,840

Prestiżowy kompleks deweloperski położony w centrum jednego z głównych miejsc biznesowych europejskiej części Stambułu - Maslak, Saryer. LCD oferuje właścicielom pomieszczenia mieszkalne, komercyjne i komercyjne dla wygodnego i aktywnego życia biznesowego. Obok kompleksu znajduje się autostrada Avrupa Otoyolu, która jest częścią transeuropejskiej autostrady E80 klasy A. Tor łączy miasto Lizbona ( Portugalia ) z miastem Gyurbulak, ( granica turecko-irańska ). Trasa przebiega przez 11 krajów. Infrastruktura zewnętrzna: autostrada Avrupa Otoyolu, İtü-Ayazağa İstasyonu i stacja metra Atatürk Oto Sanayi Vodafone, Politechnika w Stambule, Uniwersytet Bosfor, most Sultan Mehmed Fatih, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Ilgiz, centrum handlowe Istigie Park, Amirgan Park, Las Belgradowy, Park Miejski Ataturk, Klub Jeździecki Sipahi Ocağı Binikilik Kulübü. Główne zalety: Wysoka rentowność inwestycji - projekt wygeneruje dochód z wynajmu w wysokości 8-9% rocznie. Kompleks znajduje się w centrum biznesowym Stambułu Odległość od głównych arterii transportowych Innowacyjny design i architektura Kompleks składa się z dwóch wież o 42 piętrach: 445 apartamentów, 16 penthouseów, 10-piętrowy kompleks z hotelem i centrum biznesowym, a także pomieszczenia biurowe. Obiekt oferuje inwestorom i najemcom wybór układu 1 + 0, 1 + 1, 1,5 + 1, 2 + 1 i 3,5 + 1, którego powierzchnia waha się od 69 do 269 metrów kwadratowych. Kompleks wykorzystuje innowacyjną koncepcję organizacji powierzchni biurowej, mającą na celu zwiększenie wydajności działalności biznesowej. Do wyboru są również w pełni wyposażone biura domowe - dla tych, którzy chcą połączyć komfort domu i życie biznesowe. Infrastruktura wewnętrzna: centrum sztuki, kino, kryty basen, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness, łaźnia turecka, spa, centrum handlowe, restauracje / kawiarnie, zautomatyzowany system Life Concierge, kontrolowany przez sztuczną inteligencję, całodobowa ochrona.