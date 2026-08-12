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Domy Szeregowe z basenem w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
7
Basaksehir
4
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1 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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