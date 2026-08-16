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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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16 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/5
🏡2 + 1 apartament z meblami i panoramicznym widokiem na góry w HurmOferujemy na sprzedaż prz…
$196,653
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INEST HOMES
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 5/9
ekskluzywny apartament premium - rozwiązanie pod klucz do życia, inwestowania i uzyskania ob…
$2,13M
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/4
🌿 Przestronny apartament 2 + 1 z własnym ogrodem w prestiżowej okolicy Unjaly, KonyaaltiOfer…
$500,664
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INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Przestrzeń, przytulność i gotowość do życia - mieszkanie 1 + 1 w Sarysu, Antalya65 m2, z meb…
$119,544
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/5
Twój nowy dom w sercu Antalya: przytulność i styl w okolicy LimanWitamy w miejscu, gdzie now…
$274,399
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Agencja
INEST HOMES
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
🌴 Apartament w prestiżowej okolicy Liman (Konyaalti) tylko 900 m od morza! 🌊Oferujemy na spr…
$151,422
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/5
🏡 🌿 ⛰️ ✨ 🔥 🔒 🌅 Светлая и В🏢 🏊 🛝 🌴 📍 🏖️ 600🛒 🚌 🌳 🍓 ✨
$198,557
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/5
🔑 Przytulne apartamenty 1 + 1 w Konyaalti - 1.5 km do morza, widok na park i basen!Idealne r…
$97,183
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
Przestronny apartament 1 + 1 o powierzchni 65 m2 jest na sprzedaż w jednym z popularnych obs…
$148,918
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4/5
🌴 Przestronne 4 + 1 duplex w dzielnicy Liman - gotowy do komfortowego życia nad morzem!Oferu…
$400,000
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/6
Przytulny apartament 2 + 1 na sprzedaż w dzielnicy Liman w KonyaaltiTen 65 m ², w pełni umeb…
$169,496
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INEST HOMES
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/5
Przestronny apartament 2 + 1 w prestiżowej dzielnicy Liman Antalya - zaledwie 800 metrów od …
$209,344
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INEST HOMES
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/5
Dom, do którego chcesz wrócić. Apartament 2 + 1 w Konyaalti w pobliżu morza.Istnieją apartam…
$365,865
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/5
🏡 Przestronne 2 + 1 mieszkanie w elitarnym kompleksie w Konyaalti (Liman)Oferujemy jasne i p…
$175,000
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
$130,506
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