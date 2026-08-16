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Mieszkania w górach na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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45 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Antalyi Nieruchomości znajdują się w pre…
$702,140
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 7/9
Położony tuż obok światowej sławy Konyaaltı Plaża, ten apartament oferuje pełny widok na mor…
$362,963
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Oddzielną Kuchnią i Wspólnym Basenem w Konyaaltı, Antalya Dzielnica Hurma zape…
$280,439
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Antalyi Nieruchomości znajdują się w pre…
$460,382
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Elegancki Apartament Niedaleko Plaży w Konyaaltı, Antalya Apartament dwupoziomowy znajduje s…
$320,416
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/5
🏡2 + 1 apartament z meblami i panoramicznym widokiem na góry w HurmOferujemy na sprzedaż prz…
$196,653
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 5/9
ekskluzywny apartament premium - rozwiązanie pod klucz do życia, inwestowania i uzyskania ob…
$2,13M
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$374,402
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Oddzielną Kuchnią i Wspólnym Basenem w Konyaaltı, Antalya Dzielnica Hurma zape…
$400,231
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/3
Apartament znajduje się w Altinkum Sąsiedztwo, jeden z najbardziej popularnych i sought- aft…
$286,504
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$148,552
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$154,265
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/4
🌿 Przestronny apartament 2 + 1 z własnym ogrodem w prestiżowej okolicy Unjaly, KonyaaltiOfer…
$500,664
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Przestrzeń, przytulność i gotowość do życia - mieszkanie 1 + 1 w Sarysu, Antalya65 m2, z meb…
$119,544
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/5
Twój nowy dom w sercu Antalya: przytulność i styl w okolicy LimanWitamy w miejscu, gdzie now…
$274,399
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Mieszkanie 1 pokój w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konyaalti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 12/16
Apartament znajduje się w dzielnicy Antalya, Konyaaltı Liman. Strona, która składa się z cen…
$286,383
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
🌴 Apartament w prestiżowej okolicy Liman (Konyaalti) tylko 900 m od morza! 🌊Oferujemy na spr…
$151,422
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Instalacją Gazu Ziemnego w Pobliżu Komunikacji Publicznej w Sarısu, Konyaaltı M…
$190,352
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$277,782
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/5
🏡 🌿 ⛰️ ✨ 🔥 🔒 🌅 Светлая и В🏢 🏊 🛝 🌴 📍 🏖️ 600🛒 🚌 🌳 🍓 ✨
$198,557
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Agencja
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2/2
Penthouse znajduje się w Konyaaltı / Gürsu, jednej z najbardziej elitarnych i prestiżowych d…
$403,734
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Instalacją Gazu Ziemnego w Pobliżu Komunikacji Publicznej w Sarısu, Konyaaltı M…
$275,304
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$286,170
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Antalyi Nieruchomości znajdują się w pre…
$460,382
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/5
🔑 Przytulne apartamenty 1 + 1 w Konyaalti - 1.5 km do morza, widok na park i basen!Idealne r…
$97,183
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$331,957
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Mieszkanie 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4/5
🌴 Przestronne 4 + 1 duplex w dzielnicy Liman - gotowy do komfortowego życia nad morzem!Oferu…
$400,000
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
Przestronne Mieszkanie Typu Penthouse przy Głównej Drodze w Liman, Konyaaltı To dwupoziomowe…
$354,599
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 8
The apartment is located in one of the most elite and prestigious complexes in the Konyaalti…
$984,276
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