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Wille w górach na sprzedaż w Kocaeli, Turcja

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Izmit
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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 411 m²
Liczba kondygnacji 2
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and…
$1,05M
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Parametry nieruchomości w Kocaeli, Turcja

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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