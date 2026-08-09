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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kemer, Turcja

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43 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 7 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 797 m²
Liczba kondygnacji 4
Elegancka Willa z Basenem w Kemer w Antalyi Kemer to jeden z najpopularniejszych kurortów wy…
$995,919
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Kemer Çamyuva Çamyuva, położona w K…
$516,936
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Willa 5 pokojów w Kiris, Turcja
Willa 5 pokojów
Kiris, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$37,79M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Kemer, Turcja
Mieszkanie
Kemer, Turcja
Powierzchnia 5 m²
$69,76M
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Bliźniak 2 pokoi w Kemer, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/1
$4,30M
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Szeregowiec w Camyuva, Turcja
Szeregowiec
Camyuva, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się przytulna willa w malowniczej miejscowości Chamyuva. Ciche i spokoj…
$790,644
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Willa w Kemer, Turcja
Willa
Kemer, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Willa na sprzedaż jest idealnym połączeniem nowoczesnego designu, komfortu i luksusu. Położo…
$823,532
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Mieszkanie 3 pokoi w Kemer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/4
$7,50M
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Willa 5 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 5 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 4
$13,08M
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kemer, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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Dom 4 pokoi w Kemer, Turcja
Dom 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowa Willa w Kompleksie z Basenem i Naturalnym Otoczeniem w Beycik Kemer 3-piętrowa …
$170,698
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Bliźniak 3 pokoi w Kuzdere, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kuzdere, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/1
$5,81M
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Dom 4 pokoi w Kemer, Turcja
Dom 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Góry i Przyrodę w Göynük Kemer Göynük to popularne miejsce wypoczynku w …
$406,373
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Willa 5 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 5 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 226 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, Nowa Willa na Sprzedaż w Antalyi, Kemer Çamyuva Luksusowa willa znajduje się w dz…
$1,11M
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Willa 5 pokojów w Kiris, Turcja
Willa 5 pokojów
Kiris, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
$50,92M
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Szeregowiec w Camyuva, Turcja
Szeregowiec
Camyuva, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowa willa w miejscowości kurortowej w Kemer w Antalya nadaje się do uzyskania obywat…
$538,810
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Luksusowe Wille z Widokiem na Góry na Sprzedaż w Kemer Położona w Kemer, jednym z najpopula…
$762,036
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Prywatnym Basenem 300 m od Morza w Kemer, Antalya Ta nowo wybudowana wi…
$685,155
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z prywatnym basenem w Kemer - gotowa do pobytuWyobraź sobie poranki z widok…
$411,598
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Mieszkanie 2 pokoi w Kemer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Widokiem na Góry w Projekcie w Kemer Antalya Apartamenty znajdują się w region…
$205,121
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami w Doskonałej Lokalizacji w Kemer Antalya Kemer to jedno z…
$1,04M
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Bliźniak 4 pokoi w Kemer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Widokiem na Góry w Projekcie w Kemer Antalya Apartamenty znajdują się w region…
$322,334
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Willa 6 pokojów w Camyuva, Turcja
Willa 6 pokojów
Camyuva, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$34,88M
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Willa 5 pokojów w Camyuva, Turcja
Willa 5 pokojów
Camyuva, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$39,16M
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Mieszkanie w Beycik, Turcja
Mieszkanie
Beycik, Turcja
Powierzchnia 16 m²
$151,14M
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Willa 3 pokoi w Kiris, Turcja
Willa 3 pokoi
Kiris, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 3
$9,07M
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Willa 5 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 5 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Blisko Codziennych Udogodnień w Tekirova, Kemer, Antalya Wille znajdują się w Tekirova…
$1,26M
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Willa 7 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 7 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Luksusowa, Wolnostojąca Willa z 6 Sypialniami w Kemer, Antalya Willa znajduje się w Kemer, j…
$1,92M
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Willa 4 pokoi w Camyuva, Turcja
Willa 4 pokoi
Camyuva, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w kompleksie z dwoma wspólnymi basenami Willa w Kemer, dzielnica Chamyuv. Zakwaterow…
$1,100
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Willa w Kemer, Turcja
Willa
Kemer, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Чамьюва. До моря 750 м. До школы и рынка 350 м. До остановки 100 м. Подходит для…
$514,339
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