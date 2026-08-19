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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Iyidere, Turcja

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mieszkania
6
domy
17
23 obiekty total found
Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Elegancka willa znajduje się w malowniczej okolicy Ovadzhik, u podnóża góry Babadagh. Jest t…
$735,788
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Elegancka nowoczesna willa znajduje się w Gocek - jednym z najbardziej prestiżowych i atmosf…
$1,08M
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Mieszkanie 5 pokojów w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Nowoczesna willa znajduje się w malowniczej okolicy Ovadzhik, u podnóża góry Babadagh. Jest …
$1,36M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
To nie jest tylko willa, ale pełnoprawny prywatny dom, stworzony do życia na zupełnie innym …
$1,77M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
To nie jest typowy projekt, ale prywatna rezydencja oparta na indywidualnej koncepcji. Archi…
$1,16M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 310 m²
Nowoczesna willa znajduje się w malowniczym Ovajiku, u podnóża słynnej góry Babadag. Ta częś…
$1,08M
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TekceTekce
Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 250 m²
Nowoczesna willa znajduje się w prestiżowej okolicy Ovadzhik, u podnóża góry Babadagh. Lokal…
$1,02M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 270 m²
Nowoczesna willa znajduje się w malowniczym Ovajiku, u podnóża słynnej góry Babadag. Obszar …
$1,15M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 180 m²
Przestronne osobna willa znajduje się w malowniczej okolicy Ovadzhik, w otoczeniu zieleni i …
$769,338
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 170 m²
Przestronna willa znajduje się w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów Fethiye - Ovajik…
$807,516
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 270 m²
Przestronny willa znajduje się w Ovajik - jednym z najbardziej zielonych i najbardziej komfo…
$989,149
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
W Gojeku nie cenią ostentacyjnego luksusu.Doceniają lokalizację. Powietrze, widok.Ta willa z…
$796,341
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Mieszkanie 6 pokojów w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 210 m²
Prezentowana na sprzedaż wspaniała willa z fascynującymi widokami na góry, znajduje się w Fe…
$641,656
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Mieszkanie 3 pokoi w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Iyidere, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Oczywiście najjaśni…
$286,454
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Mieszkanie 7 pokojów w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 7 pokojów
Iyidere, Turcja
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Zwracamy Państwa uwagę na unikalną willę znajdującą się na powierzchni 1200 m2, z zapierając…
$973,942
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesna willa 4 + 1 z basenem w Yaniklar, Fethiye - nadaje się do uzyskania obywatelstwa …
$532,650
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Otoczone sosnami i palmami, na wzgórzu z panoramicznym widokiem na morze i góry - dom, który…
$1,02M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 290 m²
Willa w Gojeku - prywatność, skala i absolutna legalnośćSą domy, które są budowane na sprzed…
$925,818
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Mieszkanie w Iyidere, Turcja
Mieszkanie
Iyidere, Turcja
Powierzchnia 50 m²
5 -------------------------------------------------- Apartamenty inwestycyjne w Hisaronyu (F…
$257,808
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Faralia nie jest o kurorcie.Chodzi o wzrost. Cisza. O kosmosie.Domy tutaj nie są w gęstej ko…
$515,616
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Mieszkanie 3 pokoi w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Iyidere, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$514,820
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż znajduje się willa w budowie, znajduje się 30 minut od centrum Fethiye, 25 minut…
$332,286
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