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Mieszkania na sprzedaż w Iyidere, Turcja

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6 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Nowoczesna willa znajduje się w malowniczej okolicy Ovadzhik, u podnóża góry Babadagh. Jest …
$1,36M
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Mieszkanie 6 pokojów w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Mieszkanie 3 pokoi w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Iyidere, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Oczywiście najjaśni…
$286,454
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 7 pokojów w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 7 pokojów
Iyidere, Turcja
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Zwracamy Państwa uwagę na unikalną willę znajdującą się na powierzchni 1200 m2, z zapierając…
$973,942
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Mieszkanie w Iyidere, Turcja
Mieszkanie
Iyidere, Turcja
Powierzchnia 50 m²
5 -------------------------------------------------- Apartamenty inwestycyjne w Hisaronyu (F…
$257,808
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Mieszkanie 3 pokoi w Iyidere, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Iyidere, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$514,820
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