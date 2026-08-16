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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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Ankara
11
Nevsehir
17
Avanos
17
Kalecik
9
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1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/5
$207,567
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Parametry nieruchomości w Central Anatolia Region, Turcja

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