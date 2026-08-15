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Wille nad morzem na sprzedaż w Alanya, Turcja

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74 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa Willa z Widokiem na Morze, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Alanya Alanya to jeden z najch…
$644,603
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 648 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa KIWI Sunset 2, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
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Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
BEKTAŞ VILLA5, LOKALIZACJA BEKTAŞ. JEST 124 km od LOTNISKA ANTALYA, 44 km odLOTNISKO GAZIPAS…
$574,043
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Ta elegancka willa w Tepe znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych i spokojnych dzie…
$440,188
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z Widokiem na Przyrodę i Morze z Prywatnym Basenem w Alanyi Kargıcak Alanya to popularny…
$398,325
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 3
Jeśli marzysz o posiadaniu własnego domu nad Morzem Śródziemnym, gdzie każdy dzień zaczyna s…
$558,802
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa o powierzchni 410 m2 z premium wykończenia z miasta Alanya i 650 metrów od wybrzeża.Ko…
$805,388
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Willa 7 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 7 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 3
VIP villas in Bektash, Alanya – Your dream becomes a reality! the proposal of the possibi…
$3,06M
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Najlepsza willa w Alanyi POKÓJ 4-OSOBOWY 1 POKÓJ SALON WILLA 300 m2 POKÓJ 1,320 m2 3 ŁAZIE…
$787,894
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
SPECIAL AREA ON THE BEACH
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
IT IS AVAILABLE FOR CITIZENSHIP OUR INFINITY POOL AND LUSH GREEN GARDEN OFFER YOUR GUESTS…
$1,18M
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Willa w Alanya, Turcja
Willa
Alanya, Turcja
Powierzchnia 434 m²
5 SYPIALNI 1 SALON WILLA 434 m2 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 470 m2 5 ŁAZIENEK – WC TARAS WIND…
$1,64M
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
MIEJSCE PARKINGOWE: TAK (2) PRYWATNY BASEN: TAK PRYWATNY OGRÓD: TAK MIEJSCE DO G…
$977,108
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 472 m²
Liczba kondygnacji 2
$160,158
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
NIEDZIELA WOLI W PIĘKNYM ARGIJACIE Wille znajdują się w przytulnej i pięknej okolicy Kargica…
$379,374
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Willa 8 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 8 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
7 SYPIALNI 2 SALONY WILLA O POWIERZCHNI 700 m2 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 1180 m2 5 ŁAZIENEK –…
$1,68M
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Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
KONAKLI/ALANYA In-site detached villa 1 acre of land 520 m2 session 5+1 detac…
$1,70M
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Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 503 m²
ALANYA / KARGICAK 4 Bedrooms + 2 Living Rooms 4 en-suite bathrooms 6 washbasins Villa Us…
$726,089
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
KONAKLI/ALANYA 3+1 DETACHED VILLA 200 M2 2 BALCONIES 2 TERRACES 2 TOILETS NUM…
$300,296
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
on the sale of two -story   The villa is 2000 meters from the sea.   Our villa is compared …
$444,789
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Agencja
Alanya-home
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 983 m²
Liczba kondygnacji 2
II – Kargicak, Alanya   II is a new unique villa complex located in Kargicak Alanya. …
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom w AlanyiCzy cenisz ciszę, przestronność i czyste powietrze? Ta oferta jest dla Ciebie! N…
$1,20M
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Willa 9 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 9 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
ALANYA AVSALLAR 7 + 2 400 M2 VILLA OGRÓD 1000 m2 nie ma sąsiadów całkowicie odłączony b…
$644,018
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
• 3 SYPIALNIE • 1 SALON • CAŁKOWITA POWIERZCHNIA WILLI 220 m2. • CAŁKOWITA POWIERZCHNIA D…
$436,793
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
on the sale of two -story   Villa   3+1 in the Karghydzhak - Alania region. The villa is 2…
$477,334
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Agencja
Alanya-home
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
2 BZTEN, 4 + 1 POCIĄG AMERYKAŃSKI: KIZILCASEHIR 264 ISLANDIA 8 OBSZAR PLOTLAND: 500m2VILLA: …
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; I nbsp; TEPE / ALANYA3 BEDRO…
Cena na zgłoszenie
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Willa 3 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasz najlepszy agent nieruchomości Realtor Turkey ma dla Ciebie doskonałą przewagę . Oba jes…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Incekum, Turcja
Willa 5 pokojów
Incekum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
İNCEKUM/ ALANYA ALARA VILLA 4+1 350 M2 VILLA GARDEN 1000 M2 WITH PRIVATE POOL …
$437,842
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ALANYA/BEKTAŞ 3+1 250m2 COMPLETE RENOVATED DETACHED GARDEN FULL ALANYA VIEW
Cena na zgłoszenie
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