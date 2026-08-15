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Mieszkania w górach na sprzedaż w Alanya, Turcja

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214 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/5
Położony tuż przy plaży w Mahmutlar, jednym z najbardziej wysublimowanych Alanya-after obsza…
$230,133
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/11
Co dostajesz: Przytulny kompleks nadmorski wśród lasów sosnowych w Avsallar. Na budowie: Bu…
$126,402
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 7
Mieszkanie z Widokiem na Góry i Morze w Kompleksie z Trzema Blokami w Alanyi Alanya to jedna…
$147,601
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$303,151
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$285,661
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartament z Widokiem na Morze w Bogatym Kompleksie w Alanyi Kargıcak W pełni umeblowany apa…
$221,531
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TekceTekce
Penthouse 5 pokojów w Ispatli, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Ispatli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Apartament z Widokiem na Morze oraz Miasto na Sprzedaż w Alanyi Demirtaş Apartament na sprz…
$171,582
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Mieszkanie 1 pokój w Alanya, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/4
Gloria Twin Residence?❗️BOSSOБСТЕННИКА❗️1 + 1 - 54m2? ЕТАВ 3 иВ 4⚠️SZWAJCARIA 2023⚠️ДО 500 М…
$153,813
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 11/13
*🔥CENA 92,000 €**📍DOLCE VITA RESIDENCE ** 1 + 1 70m2 11 piętro* W pełni umeblowane *West Fac…
$102,466
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Oba, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
•Znajduje się w dzielnicy TOSMUR, jednej z centralnych dzielnic ALANYI.•Dzielnica Tosmur skł…
$290,666
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/5
Kompleks oferuje liczne udogodnienia, w tym otwarte powietrze i zadaszony parking, otwarte p…
$217,220
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/6
🏡 Wyposażenie wnętrza – Apartamenty 1+1 Markowe płytki ceramiczne we wszystkich pom…
$139,916
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Mieszkanie 1 pokój w Alanya, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4/5
Turcja, Alanya, dystrykt KARGICAKKompleks mieszkalny REZYDENCJA VIA MAR? Apartamenty: 1 + 1 …
$254,195
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/8
Kompleksowe udogodnienia:Basen odkryty, jacuzzi na zewnątrzBasen krytySauna, HammamSala fitn…
$97,471
VAT
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Mieszkanie 1 000 pokojów w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 1 000 pokojów
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1000
Sypialnie 1000
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/5
Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w nowym kompleksie w spokojnej części dzielnicy Ma…
$156,700
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/4
1 + 1 Nowy apartament, Nowo umeblowany(brutto) 56m ²(netto) 45m ²Wiek budynków 5Piętro 1Licz…
$80,991
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Oba, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro 4/4
Penthouse został zakupiony przez obecnego właściciela w 2021 r. za kwotę 210 000 EUR. Cena j…
$181,766
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/6
Ukończony w 2024 r., kompleks należy do najbardziej znanych i domyślnych projektów w regioni…
$145,622
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Kompleks otoczony niesamowitą naturą w Kargicaku. …
$145,494
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Mieszkanie 2 pokoi w Oba, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Alanya rozwija się wraz z regionem Oba, dążąc w szybkim tempie do stania się metropolią. Obs…
$275,070
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Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Nowy projekt premium na banki w dzielnicy Kestel. Na budowi…
$498,796
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCE ** 1 + 1 75m2 11 piętro ** W pełni umeblowane *Widok pełnomorskiSouth…
$108,159
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Ten stylowy apartament z jedną sypialnią znajduje się w doskonałej dzielnicy w pobliżu centr…
$113,191
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 7/12
Piękny apartament w nowym kompleksie mieszkalnym w Mahmutlar jest idealnym miejscem dla osób…
$151,226
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/6
🏡 Wyposażenie wnętrza – Apartamenty 1+1 Markowe płytki ceramiczne we wszystkich pomies…
$169,065
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Mieszkanie 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
🏡 ekskluzywne luksusowe wille z prywatnymi basenami - zaledwie 600 metrów od morza✨ Wprowadz…
$1,03M
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/9
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt inwestycyjny z różnymi nieruchomościa…
$124,411
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1
Avsallar to tętniąca życiem dzielnica Alanyi, znana z pogodnej atmosfery i pięknego naturaln…
$72,031
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3
Avsallar jest jednym z najbardziej preferowanych regionów Alanya, oferując silne korzyści za…
$61,741
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4/4
Kleopatra 1 Residential Complex - Alanya, Centrum MiastaTyp złożony: 1 blokPodłoga: 4Liczba …
Cena na zgłoszenie
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