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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Adana, Turcja

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Ceyhan
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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ceyhan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ceyhan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Kagıtane znajduje się w jednym z szybko rosnących i najbardziej centralnych obszarów po euro…
$1,19M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ceyhan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ceyhan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
W samym sercu Stambułu, zamień swoje marzenia w rzeczywistość tym wyjątkowym projektem. Ofer…
$1,15M
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Dom 6 pokojów w Akarca, Turcja
Dom 6 pokojów
Akarca, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 360 m²
Fethiye, jeden z najbardziej charakterystycznych miejsc wakacyjnych Mugla, słynie z zapieraj…
$1,25M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 5 pokojów w Akarca, Turcja
Dom 5 pokojów
Akarca, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 233 m²
Położony w malowniczej dzielnicy Fethiye, Mugla, ta luksusowa willa oferuje harmonijną miesz…
$1,49M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ceyhan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ceyhan, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
$128,000
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Typy nieruchomości w Adana.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Adana, Turcja

z Ogród
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Luksusowe
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