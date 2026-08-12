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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Phuket, Tajlandia

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Choeng Thale
231
Rawai
80
Sakhu
23
Karon
43
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29 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/6
$174,376
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,335
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,390
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Kawalerka w Sakhu, Tajlandia
Kawalerka
Sakhu, Tajlandia
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/8
WYŁĄCZONE SPRZEDAŻY. PRZEWOŹNIK I WYNAJEMWłasny wymarzony apartament nad morzem od 110,500 d…
$118,184
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,308
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/8
Włoski Coastal- Style Resort Residence w PhuketNowoczesny ośrodek mieszkalny przeznaczony do…
$118,118
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,322
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/6
$174,363
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Kawalerka w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka
Choeng Thale, Tajlandia
Powierzchnia 36 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$156,665
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 3/7
$107,440
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Agencja
Atlas property
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Kawalerka 1 pokój w Karon, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Karon, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/6
New studio apartment, 44,2 sqm, in a condominium VIPKaron, a residential complex in Phuket w…
$127,572
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Kawalerka 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 3/7
$68,310
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Agencja
Atlas property
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Kawalerka 1 pokój w Ban Bang Thao, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 6/7
Najbardziej wyczekiwany start sprzedaży na wyspie Phuket w 2024 roku! Przedstawiamy projekt …
$116,630
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Kawalerka 1 pokój w Karon, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Karon, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/3
Inwestycje w nieruchomości z gwarancją wynajmu 8% na 3 lat i bezpłatne wakacje w jednym z na…
$128,211
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Kawalerka 1 pokój w Karon, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Karon, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 7/8
Nowe studio i nbsp; Apartament o powierzchni 41 m2 z widokiem na morze w   kondominium VIPKa…
$165,823
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Kawalerka 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 3/7
$44,927
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Agencja
Atlas property
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Kawalerka 1 pokój w Phuket City Municipality, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Phuket City Municipality, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/5
Przestronne studio o powierzchni remontowej 40 metrów kwadratowych jest na sprzedaż. Studio …
$214,580
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$162,097
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Kawalerka 1 pokój w Karon, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Karon, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/8
Nowe mieszkanie typu studio o powierzchni 39,6 m² w mieszkaniu VIPKaron   kompleks mieszkaln…
$113,272
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$162,110
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Kawalerka 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 5/6
$178,040
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Atlas property
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Kawalerka 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 3/7
$68,310
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/7
$64,326
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Agencja
Atlas property
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 6/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$162,072
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Kawalerka w Phuket City Municipality, Tajlandia
Kawalerka
Phuket City Municipality, Tajlandia
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 6
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$233,217
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 6/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$162,084
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Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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