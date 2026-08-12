Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Mieszkania
  4. Penthouse
  5. Widok na morze

Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Tajlandia

;
Phuket
107
Choeng Thale
67
Chon Buri
10
Pattaya City
8
Pokaż więcej
Penthouse Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Piętro 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
Zostaw prośbę
Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Piętro 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
$5,88M
Zostaw prośbę
Penthouse w Rawai, Tajlandia
Penthouse
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Piętro 7/7
$1,05M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Penthouse w Pattaya City, Tajlandia
Penthouse
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 101 m²
Piętro 47/51
ZOVUT; Appeal !! od dewelopera w centrum piwnicy Pattaya, nie ma analogów! * Projekt kasyna …
$655,864
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse w Rawai, Tajlandia
Penthouse
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Piętro 7/7
$454,254
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się