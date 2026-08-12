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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Tajlandia

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Phuket
107
Choeng Thale
67
Chon Buri
10
Pattaya City
8
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13 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 30/32
Po Pattaya definiuje unikalną szansę cieszyć się życiem w południe-po celu.Położony w samym …
$1,24M
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Penthouse 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 7/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$536,000
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Penthouse 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 716 m²
Piętro 6/6
Luksusowy penthouse 4-pokojowy z projektantem powierzchni remontowej 716 m2 jest na sprzedaż…
$3,99M
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Penthouse 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż przestronny apartament dwupokojowy z projektantem powierzchni remontowej 220 m2 …
$2,18M
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Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Piętro 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Penthouse 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 248 m²
Piętro 7/7
Na sprzedaż piękny penthouse z projektantem powierzchni naprawy 248 m2 Penthouse znajduje si…
$1,86M
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Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Piętro 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
$5,88M
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Penthouse w Rawai, Tajlandia
Penthouse
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Piętro 7/7
$1,05M
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Penthouse w Pattaya City, Tajlandia
Penthouse
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 101 m²
Piętro 47/51
ZOVUT; Appeal !! od dewelopera w centrum piwnicy Pattaya, nie ma analogów! * Projekt kasyna …
$655,864
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 285 m²
Piętro 5/5
Luksusowy penthouse na sprzedaż z projektantem powierzchni remontowej 285 m2 Penthouse znajd…
$2,84M
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Penthouse 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 209 m²
Piętro 5/5
Na sprzedaż elegancki 2-pokojowy penthouse z projektantem powierzchni remontowej 209 m2 Pent…
$1,59M
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Penthouse w Rawai, Tajlandia
Penthouse
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Piętro 7/7
$454,254
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
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