Kompleks mieszkalny THE CORAL PATTAYA

Mieszkanie jest umeblowane!

W zielonej okolicy i z dala od zgiełku wielkiego miasta, 5 minut do plaży!

CORAL PATTAYA to ośrodek typu boutique condominium, idealny do spokojnego życia, otoczony dużym basenem koralowym z systemem przepełnienia soli, zapewniając spokój umysłu na prywatnej, odległej wyspie nadaje się do wszystkich etapów życia.

Wyposażenie: sala fitness i bokserska, sauna, miejsce pracy i biblioteka, basen z systemem słonej wody, ogród dachowy, kino miniaturowe, dostęp z karty klucz, kamery bezpieczeństwa i 24 / 7 bezpieczeństwa.

Projekt jest strategicznie zlokalizowany w pobliżu:

- Duże C;

- Central Festival;

- w centrum;

- międzynarodowe szpitale, szkoły;

Makro, Parki, Terminal 21 i tradycyjne targi tajskie.

