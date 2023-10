Residential complex with eco-park, infrastructure and five-star hotel service, near Karon Beach, Phuket, Thailand

Ban Kata, Tajlandia

od €134,811

Kompleks 300 metrów od plaży Kata w Phuket. Główne cechy projektu to ekologiczność i przestronność. Duża część dodatków jest podana w segmencie premium, a niektóre z najlepszych jednostek mają własne baseny. Opcja o stałym dochodzie wynosi 7% rocznie przez 5 lat (przy 100% płatności) przez 3 lata (przy racie) na wszystkie rodzaje mieszkań. Dochód przypada 30 dni po pełnej płatności. Użycie własne: 15 dni w sezonie lub 30 dni poza sezonem. Lub program Rental Pool dla tych, którzy chcą połączyć inwestycje z własnym miejscem zamieszkania: 40% dochodu dla inwestora, 60% spółce zarządzającej (koszty są na udział spółki zarządzającej). Prognozowana wydajność: 5-10% rocznie. Przychody po zakończeniu kompleksu. Rata do końca budowy z pierwszą płatnością w wysokości 50%. Depozyt w wysokości 100 000 THB. Zalety Architektura przyjazna dla środowiska Koncepcja kompleksu możliwie najbliższego naturze, który integruje płynące linie klasycznego budynku kątowego w obszarze turystycznym. Baseny z panoramicznym widokiem Ograniczona wysokość sąsiedniej infrastruktury pozwala na tworzenie otwartych przestrzeni na dachach budynków. Trzecia faza projektu obejmuje również popularne bary i baseny z panoramicznym widokiem. Usługi premium Kawiarnie i restauracje to przestronne pomieszczenia z wysokimi sufitami i panoramicznymi oknami. Maksymalna usługa bez konieczności opuszczania kompleksu. Zarządzanie hotelami Hotel będzie zarządzany przez Hotels9. Hotel otrzymał 4 gwiazdki, ale dzieli go od wyższej kategorii tylko 5 minut spacerem od plaży Kata. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Odległość do plaży Kata, wysoko rozwinięta infrastruktura turystyczna i bliskość innych popularnych obszarów Phuket (Karon, Chalong) sprawiają, że projekt ten wyróżnia się w dużej mierze. Poprzednie fazy kompleksu już witają turystów i właścicieli.