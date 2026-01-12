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Kompleks mieszkalny Proekt - Storona morya Ostrov Phuket Tailand

Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$278,000
;
19
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ID: 3882
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Phuket City Municipality

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

PRAWDZIWA NIERUCHOMOŚĆ W TYM SAMYM ELITY OBSZARZE WYSPY - LAGUNA RAZEM 5 KORPUSÓW. 5. TYTUŁ ODDZIELNY NA ŻYWO - MIEJSCE

❖ Data budowy 2. kwartał 2024 r.

❖ Odległość do morza wynosi 200 metrów od plaży Bangtao. 

❖ Prognozowany dochód - co najmniej 7% rocznie. 

Przy cenie mieszkania 278 tys. $ roczny dochód będzie wynosił 19 tys. $.

❖ Formularz nieruchomości - Twój wybór właściciela / dzierżawy.

❖ Rata do 7,5 roku. 

W takim przypadku możliwe będzie mieszkanie lub wynajem mieszkania od momentu uruchomienia obiektu. 

❖ Możliwa zdalna transakcja

Możliwa płatność ❖ Critolutolut

❖ Roczny wzrost kosztów nieruchomości na wyspie = 3-10% ( z powodu niedoborów gruntów i ograniczeń budowlanych )

❖ Inflacja w Tajlandii - mniej niż 1%

❖ Światowej klasy popularny kurort, tutaj popyt na czynsz zawsze przekraczał podaż.

❖ Kupując nieruchomości o łącznej wartości 350 tys. $ pomagamy ubiegać się o wizę inwestorską na okres 5 lat.

❖ Idealnie położony zaledwie kilka metrów od plaży i obejmuje oddzielną plażę, z której właściciele mogą podziwiać najlepsze widoki na zachód słońca nad błyszczącymi wodami Morza Andamańskiego

❖ Na dachu wszystkich czterech niskich budynków znajduje się wyjątkowy wspólny obszar, w którym mieszkańcy kompleksu mogą zrelaksować się na świeżym powietrzu wśród tropików i wnieść różnorodność do swojego stylu życia i beztroskiej atmosfery wakacji na plaży

? Apartamenty z jedną, dwiema lub trzema sypialniami w kompleksie mieszkalnym są idealne do nowoczesnego stylu życia. Ich powierzchnia zaczyna się od 59 m ². Układ apartamentów z dwiema i trzema sypialniami pozwala w jak największym stopniu cieszyć się panoramicznymi widokami z ich przestronnych werand. Dzięki unikalnej półotwartej werandzie zapewniono dodatkową przestrzeń życiową, którą można pozostawić otwartą, aby poszerzyć balkon i cieszyć się życiem na świeżym powietrzu lub oszklić, aby zwiększyć powierzchnię wewnętrznej przestrzeni. 

? Właściciele mogą skorzystać z wielu indywidualnych opcji aranżacji mieszkania lub wybrać w pełni wyposażoną opcję.

Infrastruktura: 

❖ W samym projekcie nie ma wiele:

Na każdym dachu znajduje się basen, miejsca do uprawiania sportu, place zabaw. 

Ale przy plaży i nad morzem ( nowy 5. budynek ) należy uznać za część laguny. A oto spa i przedszkole, wiele restauracji, sklepów i pól golfowych i wiele więcej.

❖ 200 m do plaży Bangtao 

❖ 30 minut od międzynarodowego lotniska

? Ze względu na obecność transportu w ośrodku bank z kantorem wymiany walut; 24-godzinna klinika medyczna; sklep, a także personel konserwacyjny, który mówi w kilku językach, mieszkańcy kompleksu otrzymują wszelkie niezbędne wsparcie dla pełnego i wygodnego stylu życia.

? Firma jest teraz zarejestrowana na tajlandzkiej giełdzie od 1993 roku. W trakcie swojego istnienia zyskał poważny autorytet w branży jako firma, której interesy w dziedzinie hoteli i nieruchomości mieszkalnych są ze sobą ściśle powiązane. 

? Do tej pory deweloper stał się największym i najbardziej znanym deweloperem w Phuket i zyskał nienaganną reputację w rozwoju hoteli i nieruchomości mieszkalnych, kładąc nacisk na jakość i ochronę środowiska. Jego ciągły sukces odznacza się licznymi nagrodami ekologicznymi i turystycznymi na przestrzeni lat.

Procedura przetwarzania transakcji:

Rezerwacja ( depozyt / depozyt ) - 3K $

* Kwota jest uwzględniona w wartości nieruchomości.

** Depozyt bezzwrotny 

Jeśli nie jesteś w Tajlandii, umowa i w ciągu 15-20 dni kurier dostarczy ci ją osobiście. Otrzymasz 3 zestawy, które musisz podpisać, a 2 z nich odeśle. Na podstawie umowy pierwsza płatność jest dokonywana przelewem na tajskie konto dewelopera. Kolejne płatności są dokonywane zgodnie z harmonogramem w umowie.

1. płatność 20% ( minus rezerwacja ) - zapłacona w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy i dokonaniu rezerwacji

Dalsze 3 płatności w wysokości 10% co 8 miesięcy:

Druga płatność za 25% prac budowlanych ( 10% )

Trzecia płatność przy wykonywaniu 50% prac budowlanych ( 10% )

Czwarta płatność przy wykonywaniu 75% prac budowlanych ( 10% )

Pozostała część - 50% po zakończeniu budowy można pobrać w ratach na okres 5 lat. 

* W takim przypadku możesz mieszkać lub wynająć mieszkanie od daty uruchomienia domu, tym samym częściowo lub całkowicie odzyskać koszty płatności.

** Należy pamiętać, że harmonogram płatności może się różnić, ponieważ projekt może znajdować się na dowolnym etapie budowy w momencie zakupu.

Dodatkowo płatne ( osobno po 100% płatności ): Rejestracja własności:

Freehold - 6,3%

Leasing - 1,1%

Instalowanie liczników wody i światła - 600 $

Roczne płatności:

Obsługujące obszary wspólne - 50 THB na 1 m ²

Przegląd - 50 THB na 1 m ²

? WNIOSEK O ŻYCIE LUB CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O PROSPEKTACH I SZANSE W ZAKRESIE INWESTYCJI W SPRAWIE USUWANIA KURSU, ZWIĄZANE Z NAMI

 

 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 20.0 – 60.0
Cena za m², USD 5,283 – 15,850
Cena mieszkania, USD 317,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 99.0
Cena za m², USD 7,737
Cena mieszkania, USD 766,000
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 131.0
Cena za m², USD 8,565
Cena mieszkania, USD 1,12M

Lokalizacja na mapie

Phuket City Municipality, Tajlandia

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Kompleks mieszkalny Proekt - Storona morya Ostrov Phuket Tailand
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.5 – 47.0
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Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0 – 64.0
144,792 – 327,969
Mieszkanie 2 pokoi
66.0 – 145.0
316,572 – 764,189
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Agencja
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