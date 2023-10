Phuket, Tajlandia

od €757,895

Oferujemy wille (trzy lub cztery sypialnie) z basenami, tarasami, salonami, miejscami parkingowymi. Powierzchnia działki - od 418 m2 do 878 m2. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Oszałamiające tropikalne zachody słońca, spektakularny krajobraz i ciepłe lazurowe morze czekają na Ciebie w sercu Tajlandii. Phuket zapewnia połączenie doskonałych plaż, nowoczesnych udogodnień, doskonałej gościnności, doskonałej kuchni i dobrej jakości zakwaterowania. Bogactwo wyspy oznacza, że ma doskonałą infrastrukturę, wspaniałe drogi, światowej klasy szpitale, szkoły, centra handlowe i wszystkie inne udogodnienia, których można oczekiwać od zachodniego stylu życia. Ma również najwyższe koszty utrzymania w każdej tajlandzkiej prowincji, chociaż jest to nadal bardzo przystępne cenowo według zachodnich standardów, a nawet skromny dochód z domu może sprawić, że będziesz tu osobą wypoczynkową. Lokalizacja Phuket na Morzu Andamańskim uczyniła go domem dla obcokrajowców, a dostępnych jest wiele usług ułatwiających przeprowadzkę do Phuket, czy to na sezon, kilka lat lub przejść na emeryturę.