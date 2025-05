Kompleks mieszkalny New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand

Thalang, Tajlandia

Oferujemy luksusowe wille z basenem, ogrodem krajobrazowym, miejscami parkingowymi.Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa wokół zegara.Mieszkańcy mają również wyłączny dostęp do obiektów renomowanej szkoły międzynarodowej, w tym boiska do piłki nożnej i boiska do koszykówki, basen olimpijski, si…