Kompleks mieszkalny New complex of villas with a picturesque view of the jungles close to Lamai Beach, Samui, Thailand

Wyłącznie nowy projekt rozwoju willi w malowniczej okolicy Koh Samui oferuje ograniczoną kolekcję sześciu off- plan willi, każdy skrupulatnie wykonane, aby spełnić najwyższe standardy nowoczesnego życia. Każda willa w The Green Hill Villas jest przeznaczona do maksymalizacji przestrzeni i naturalnego światła, tworząc harmonijne i zachęcające środowisko życia.

Nowoczesna architektura i układ open- plan oferują elastyczność i elegancję, co pozwala dostosować swój dom do unikalnych smaków i stylu życia. wille wyposażone są w prywatny parking podziemny, zachowując estetyczne piękno przestrzeni mieszkalnej i zapewniając bezpieczeństwo i wygodę pojazdów. Każda willa posiada również własną głęboką studnię, zapewniając niezawodne i zrównoważone źródło wody.

Jedną z cech charakterystycznych jest zapierający dech w piersiach widok dżungli, że każda nieruchomość oferuje. Wyobraź sobie budzenie się do spokojnego widoku bujnej zieleni i uspokajających dźwięków natury każdego ranka. Stanowią one wybór stylu życia dla tych, którzy szukają idealnej mieszanki luksusu, komfortu i natury. Niezależnie od tego, czy szukasz stałego pobytu, domu wakacyjnego, czy lukratywnej nieruchomości najmu, rozwój ten oferuje niezrównaną okazję do posiadania kawałek raju w jednym z Koh Samui najbardziej wysublimowanych miejsc.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest w cichej i spokojnej lokalizacji, zaledwie 2 km od dziewiczej plaży Lamai.