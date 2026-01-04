Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z basenem na sprzedaż w Kathu, Tajlandia

Willa 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 920 m²
Baan Banyan - luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze na Cape Kamala, Milioner 's …
$15,00M
Agencja
50 Lemons
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Parametry nieruchomości w Kathu, Tajlandia

