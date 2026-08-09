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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kathu, Tajlandia

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Patong
172
Pa Tong
158
681 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Odkryj Podwyższone Wybrzeże życia w Niranda SeaviewWitamy w Nirandzie. Seaview, nowoczesny l…
$117,041
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Mieszkanie 2 pokoi w Kathu, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Kathu, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Nowoczesne i dobrze utrzymane kondominium znajduje się w popularnym rozwoju D Condo Creek w …
$132,973
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Mieszkanie 3 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Witamy w Tropical Heights Villas, ekskluzywnej kolekcji nowoczesnych willi wśród bujnej trop…
$604,891
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 548 m²
Odkryj Wallaya Hill, premiera willi na wzgórzu Phuket, położony w spokojnych wzgórzach Kathu…
$1,00M
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Mieszkanie 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Odkryj sanktuarium niezrównanego luksusu w Resorcie InterContinental Phuket, gdzie istota ra…
$421,031
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Mieszkanie 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 148 m²
Villa Silver Moon mieści się w ekskluzywnym Cape Amarin Estate na słynnej Kamala Headland i …
$4,60M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kathu, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Kathu, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Nowoczesne i dobrze utrzymane kondominium znajduje się w popularnym rozwoju D Condo Creek w …
$132,973
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Mieszkanie 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Odkryj wyrafinowane tropikalne życie w Element Kamala Phuket, premium condominium rozwoju po…
$109,044
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Mieszkanie 4 pokoi w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 2 400 m²
Apogee nowoczesnego Phuket oceanfront villa design. Duże pogrubione, liniowe linie i duże ex…
$19,45M
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Mieszkanie 4 pokoi w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 548 m²
Odkryj Wallaya Hill, premiera willi na wzgórzu Phuket, położony w spokojnych wzgórzach Kathu…
$1,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej zaledwie kilka minut od Kamala Beach, ta nieruchomoś…
$693,641
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 460 m²
Rzadki Absolutny Beachfront Opportunity w PhuketPlaża House Kalim to wyjątkowa luksusowa wil…
$2,39M
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Mieszkanie 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Odkryj wybrzeże życia w najlepszymDoświadcz doskonałego połączenia nowoczesnego komfortu i t…
$205,972
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Mieszkanie 5 pokojów w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 359 m²
Odkryj cechę nowoczesnej wyspy mieszkającej w Red Palm Villa, wspaniałe arcydzieło z 4-5 syp…
$484,640
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Odkryj znakomitą inwestycję i możliwość stylu życia w samym sercu Patong z tym stylowym, zag…
$241,714
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Położony w wzgórzach Kamala, ta 3-sypialnia, 3-łazienka basen willa oferuje wyrafinowane tro…
$754,221
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Mieszkanie 7 pokojów w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 7 pokojów
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 105 m²
Master of Thai Contemporary Architecture on Phuket 's Prestitionary Milionaire' MilePrzemier…
$6,00M
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Mieszkanie 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 800 m²
Villa Samira jest zapierającą dech w piersiach sześciopokojową sadą oceanfrontu, która defin…
$4,25M
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Mieszkanie 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Odkryj wyrafinowane tropikalne życie w Element Kamala Phuket, premium condominium rozwoju po…
$109,044
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 460 m²
Rzadki Absolutny Beachfront Opportunity w PhuketPlaża House Kalim to wyjątkowa luksusowa wil…
$2,39M
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Mieszkanie 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w sercu Kamala, Phuket. Ten nowoczesny 1-pokojowe miesz…
$133,276
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Mieszkanie 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 449 m²
Villa Chada jest jednym z najbardziej wyróżniających się luksusowych willi Phuket, położony …
$11,84M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 356 m²
Luksusowa willa z prywatnym basenem słonym - 2 km od plaży Kamala 124; THB 28,000,000Wejdź d…
$848,120
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Mieszkanie 5 pokojów w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 2 500 m²
Luksusowa oaza niezrównanej elegancjiVilla Cascade znajduje się w wyłącznych granicach strze…
$14,69M
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Odkryj ABOV Patong, premier od-planu rozwoju condominium oferujący markowe rezydencje w tętn…
$304,717
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Mieszkanie 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Nestled in the heart of Kamala, Phuket, Citygate de Phuket to ekskluzywny rozwój mieszkaniow…
$188,101
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Mieszkanie 4 pokoi w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 2 700 m²
Pod nieskazitelnymi brzegami Kamala, Phuket, z panującymi widokami na Morze Andamańskie, Vil…
$7,54M
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Mieszkanie 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w sercu Kamala, Phuket. Ten nowoczesny 1-pokojowe miesz…
$133,276
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Mieszkanie 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 148 m²
Villa Silver Moon mieści się w ekskluzywnym Cape Amarin Estate na słynnej Kamala Headland i …
$4,60M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kathu, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Kathu, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Nowoczesne i dobrze utrzymane kondominium znajduje się w popularnym rozwoju D Condo Creek w …
$132,973
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Typy nieruchomości w Kathu.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Kathu, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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