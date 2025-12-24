Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Chalong, Tajlandia

Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
CHA4804 Boutique kompleks stylu 4 wille wspólne 13 metrów basen.Każda willa ma około 110 m …
$1,05M
Zostaw prośbę
Willa w Ban Nakok, Tajlandia
Willa
Ban Nakok, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
CHA2316 Komfort i modny design są w wielkim zakręcie z minimalistycznym stylu.ŚWIADCZENIA L…
$536,660
Zostaw prośbę
Willa w Ban Nakok, Tajlandia
Willa
Ban Nakok, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 430 m²
CHA1251 Marzenie o życiu na zielonej i relaksującej tropikalnej wyspie, szacunek dla przyro…
$1,54M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 369 m²
CH22271 Doświadcz uosobienia luksusu mieszkającego w tej nowej, trójpiętrowej willi basenow…
$513,844
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 363 m²
CHA7151 Jest to willa znajduje się w strzeżonej społeczności z umiarkowanych opłat komunaln…
$960,846
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 126 m²
CHA4435 Nowoczesny kompleks willi w okolicy Chalong!* Zakończenie budowy od 2 do 4 miesięcy…
$228,161
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 503 m²
CHA22637 Jest to wyjątkowa okazja do posiadania jednej z prywatnych willi w cichej enklawie…
$1,06M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
CHA6901 Wspaniała willa na sprzedaż!5 sypialni3 łazienki, 1 łazienka na zewnątrzZiemia - 98…
$739,112
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 737 m²
CHA22349 Ta wielka willa z 4 sypialniami oferuje luksusowy styl życia z nowoczesnymi udogod…
$1,79M
Zostaw prośbę
VernaVerna
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
CHA6709 Ta przestronna willa znajduje się w spokojnej okolicy Chalong, w otoczeniu tropikal…
$607,357
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 428 m²
CHA21897 Ta wyjątkowa luksusowa willa, usytuowana w szanowanej dzielnicy Chalong, oferuje n…
$735,899
Zostaw prośbę
Willa w Ban Nakok, Tajlandia
Willa
Ban Nakok, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 338 m²
CHA21886 Ten luksusowy, nowoczesny projekt willi, położony w samym sercu południowej Phuket…
$546,624
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 9
Powierzchnia 1 800 m²
CHA4900 Ten piękny dom jest idealny dla ludzi z wyrafinowanym smakiem, którzy są przyzwycza…
$1,77M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
CHA22366 Odkryj doskonałą okazję inwestycyjną z sześciu nowo rozwiniętych domów w Chalong, …
$610,571
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 8
Powierzchnia 1 200 m²
CH5811 Rozmiar tej willi jest naprawdę niesamowity. Powierzchnia podłogi 900 m2, powierzchn…
$1,48M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 836 m²
CHA7247 To naprawdę królewski dom blisko zatoki Chalong. Znajduje się w obszarze idealnym d…
$2,15M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
CHA7043 Nawet największa rodzina może mieszkać tutaj komfortowo, biorąc pod uwagę już przyg…
$2,41M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
CHA7009 Piękny nowy willa na sprzedaż w okolicy Chalong! Doskonała lokalizacja i atrakcyjna…
$446,681
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 316 m²
CHA21896 Ta znakomita luksusowa willa, położona w prestiżowej miejscowości Chalong, oferuje…
$652,347
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
CHA22723 Ta nowa willa w Chalong jest przeznaczona dla wygodnej rodziny mieszkającej w Phuk…
$1,07M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
CHA22363 Ta nowoczesna willa stanowi doskonałą mieszankę komfortu i stylu, z przestronnymi …
$401,691
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
CHA6859 Wspaniały dom na sprzedaż położony na szczycie wzgórza z widokiem na morze!5 sypial…
$2,19M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
CHA6911 Posiadanie własnego domu na wyspie jest marzeniem spełniającym się dla wielu i może…
$1,22M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 442 m²
CHA22736 Willa ta oferuje zrównoważoną mieszankę przestrzeni, prywatności i funkcjonalności…
$1,67M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 7
Powierzchnia 192 m²
CHA5729 Przestronny dom w tropikalnym raju Phuket jest marzeniem wielu ludzi. Ta oferta moż…
$459,535
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 640 m²
CHA22525 Pięknie zaprojektowany nowoczesny basen willi oferuje prywatność, komfort i wysoki…
$988,161
Zostaw prośbę
Willa w Ban Nai Trok, Tajlandia
Willa
Ban Nai Trok, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 303 m²
CHA6100 Ten projekt z najbardziej zapierającym dech w piersiach widokiem na zieleń, każda p…
$449,894
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 731 m²
CHA22613 Ta spektakularna willa na wzgórzu łączy innowacje architektoniczne z najlepszymi w…
$2,73M
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 353 m²
CHA22731 Zapraszamy do prywatnej kolekcji tylko cztery tropikalne wille, przeznaczone dla r…
$594,503
Zostaw prośbę
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 731 m²
CHA7014 W tym projekcie znajdują się dwie wille, które graniczą ze sobą, zarówno przed Zato…
$1,67M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Chalong, Tajlandia

