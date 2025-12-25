Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Chalong
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Chalong, Tajlandia

wille
125
6 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Chalong, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w dzielnicy Chalong w południowej Phuket jest dochodową okazj…
$207,079
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
KVARIS
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Čeština
Willa 5 pokojów w Chalong, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Chalong, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Piętro 2/2
Projekt inspirowany jest estetyką Nilu, oferując nowoczesną architekturę, w której jest mnós…
$421,198
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom 3 pokoi w Chalong, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 56 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w dzielnicy Chalong w południowej Phuket jest dochodową okazj…
$124,676
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
KVARIS
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Čeština
OneOne
Dom 2 pokoi w Chalong, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w dzielnicy Chalong w południowej Phuket jest dochodową okazj…
$62,338
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
KVARIS
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Čeština
Dom 4 pokoi w Chalong, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 367 m²
Przytulna, zamknięta wioska willi z pięciogwiazdkowym poziomem usług znajduje się w spokojne…
$417,732
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
KVARIS
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Čeština
Dom 5 pokojów w Chalong, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Chalong, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 294 m²
Ta nowoczesna, jednopiętrowa willa znajduje się w obiecującym obszarze Chalong na wschodzie …
$693,482
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
KVARIS
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Čeština
TekceTekce

Parametry nieruchomości w Chalong, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się