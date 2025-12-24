Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Chalong
  2. Tajlandia
  3. Chalong
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Chalong, Tajlandia

Willa w Ban Nakok, Tajlandia
Willa
Ban Nakok, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 430 m²
CHA1251 Marzenie o życiu na zielonej i relaksującej tropikalnej wyspie, szacunek dla przyro…
$1,54M
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
CHA6859 Wspaniały dom na sprzedaż położony na szczycie wzgórza z widokiem na morze!5 sypial…
$2,19M
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
CHA6911 Posiadanie własnego domu na wyspie jest marzeniem spełniającym się dla wielu i może…
$1,22M
OneOne
Willa 5 pokojów w Chalong, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Chalong, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 442 m²
Liczba kondygnacji 1
Inwestuj w luksusowe wille, które zapewniają wysokie zyski i wzrost cen! Świetna opcja na po…
$1,54M
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 731 m²
CHA7014 W tym projekcie znajdują się dwie wille, które graniczą ze sobą, zarówno przed Zato…
$1,67M
Szeregowiec w Chalong, Tajlandia
Szeregowiec
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
? House for Sale in Chalong Area! Discover this charming house nestled in the heart of Ch…
$91,518
Estate Service 24Estate Service 24
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Discover the epitome of luxury living in this stunning villa with a pool, ideally situated n…
$242,893
