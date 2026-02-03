Kompleks mieszkalny AurAra Paje

Zanzibar aktywnie się rozwija, a jednym z najjaśniejszych punktów wzrostu jest dziś obszar Paget (South- East wyspy), perła Zanzibar z nietkniętych plaż i całoroczny odpoczynek.
Turkusowa woda, biały piasek jest idealnym miejscem do wypoczynku, latawca i nurkowania.
Plaża jest 2 minuty spacerem (100 metrów) od naszego kompleksu.
Przestrzeń dla wzrostu i świadomego życia!
Atmosfera i publiczność:
Paget jest miejscem wybranym przez nomadów cyfrowych, surferów i tych, którzy chcą ciszy i inspiracji.
Aktywnie rozwija się tu kultura turystyki powolnej, wellness i jogi.
Rynek nieruchomości:
Jest on nadal na wcześniejszym etapie wzrostu, ale daje to przewagę: ceny są niższe, ale potencjał wzrostu jest wyższy.
• W 2023 r. wzrost wartości wyniósł ponad 40%.
Leasing i odsetki:
• Popyt na wynajem stale rośnie.
Pensjonaty i apartamenty tutaj są częściej brane - od 2 tygodni do 2 miesięcy.
Infrastruktura:
• W 2024 roku otwarto tu pierwsze międzynarodowe centrum współpracy, powstaje kompleks wellness, pojawiają się nowe kawiarnie wegańskie, studia jogi, minibutiki.
Trwa plan poprawy dróg i rozszerzenia strefy przybrzeżnej.
🔹AuraRa / Body B / (1 + 0) - 53m2 / Położony na 1 piętrze.
Korzyści:
- przestronny taras;
- 3,5m wysokość sufitu.;
- właściwe planowanie;
- bardzo dobra cena.
Kosztował $78,000:
2.000 dolarów rezerwy (kwota jest uwzględniona w początkowej składce);
- 29 '200 dolarów zaliczki;
-46 '800 USD w ratach: (miesięcznie / raz w ciągu 2 miesięcy / kwartalnie); Pełna spłata - do kwietnia 2027 r.
Z 100% rabatem płatniczym 5%