Kompleks mieszkalny AurAra Paje

Bwejuu, Tanzania
od
$78,000
VAT
od
$1,472/m²
BTC
0.9277945
ETH
48.6296750
USDT
77 117.3914548
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6 1
ID: 33242
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Tanzania
  • Region / Państwo
    Zanzibar
  • Okolica
    Kusini
  • Wioska
    Bwejuu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

Zanzibar aktywnie się rozwija, a jednym z najjaśniejszych punktów wzrostu jest dziś obszar Paget (South- East wyspy), perła Zanzibar z nietkniętych plaż i całoroczny odpoczynek.
Turkusowa woda, biały piasek jest idealnym miejscem do wypoczynku, latawca i nurkowania.

Plaża jest 2 minuty spacerem (100 metrów) od naszego kompleksu.
Przestrzeń dla wzrostu i świadomego życia!
Atmosfera i publiczność:
Paget jest miejscem wybranym przez nomadów cyfrowych, surferów i tych, którzy chcą ciszy i inspiracji.
Aktywnie rozwija się tu kultura turystyki powolnej, wellness i jogi.
Rynek nieruchomości:
Jest on nadal na wcześniejszym etapie wzrostu, ale daje to przewagę: ceny są niższe, ale potencjał wzrostu jest wyższy.
• W 2023 r. wzrost wartości wyniósł ponad 40%.
Leasing i odsetki:
• Popyt na wynajem stale rośnie.
Pensjonaty i apartamenty tutaj są częściej brane - od 2 tygodni do 2 miesięcy.
Infrastruktura:
• W 2024 roku otwarto tu pierwsze międzynarodowe centrum współpracy, powstaje kompleks wellness, pojawiają się nowe kawiarnie wegańskie, studia jogi, minibutiki.
Trwa plan poprawy dróg i rozszerzenia strefy przybrzeżnej.

🔹AuraRa / Body B / (1 + 0) - 53m2 / Położony na 1 piętrze.

Korzyści:
- przestronny taras;
- 3,5m wysokość sufitu.;
- właściwe planowanie;
- bardzo dobra cena.

Kosztował $78,000:
2.000 dolarów rezerwy (kwota jest uwzględniona w początkowej składce);
- 29 '200 dolarów zaliczki;
-46 '800 USD w ratach: (miesięcznie / raz w ciągu 2 miesięcy / kwartalnie); Pełna spłata - do kwietnia 2027 r.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Z 100% rabatem płatniczym 5%

Lokalizacja na mapie

Bwejuu, Tanzania
Edukacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy AurAra Paje

