Kompleks mieszkalny AurAra Paje

Zanzibar aktywnie się rozwija, a jednym z najjaśniejszych punktów wzrostu jest dziś obszar Paget (South- East wyspy), perła Zanzibar z nietkniętych plaż i całoroczny odpoczynek.

Turkusowa woda, biały piasek jest idealnym miejscem do wypoczynku, latawca i nurkowania.

Plaża jest 2 minuty spacerem (100 metrów) od naszego kompleksu.

Przestrzeń dla wzrostu i świadomego życia!

Atmosfera i publiczność:

Paget jest miejscem wybranym przez nomadów cyfrowych, surferów i tych, którzy chcą ciszy i inspiracji.

Aktywnie rozwija się tu kultura turystyki powolnej, wellness i jogi.

Rynek nieruchomości:

Jest on nadal na wcześniejszym etapie wzrostu, ale daje to przewagę: ceny są niższe, ale potencjał wzrostu jest wyższy.

• W 2023 r. wzrost wartości wyniósł ponad 40%.

Leasing i odsetki:

• Popyt na wynajem stale rośnie.

Pensjonaty i apartamenty tutaj są częściej brane - od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Infrastruktura:

• W 2024 roku otwarto tu pierwsze międzynarodowe centrum współpracy, powstaje kompleks wellness, pojawiają się nowe kawiarnie wegańskie, studia jogi, minibutiki.

Trwa plan poprawy dróg i rozszerzenia strefy przybrzeżnej.

🔹AuraRa / Body B / (1 + 0) - 53m2 / Położony na 1 piętrze.

Korzyści:

- przestronny taras;

- 3,5m wysokość sufitu.;

- właściwe planowanie;

- bardzo dobra cena.

Kosztował $78,000:

2.000 dolarów rezerwy (kwota jest uwzględniona w początkowej składce);

- 29 '200 dolarów zaliczki;

-46 '800 USD w ratach: (miesięcznie / raz w ciągu 2 miesięcy / kwartalnie); Pełna spłata - do kwietnia 2027 r.

Z 100% rabatem płatniczym 5%