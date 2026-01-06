  1. Realting.com
  2. Tanzania

Nowe budynki na sprzedaż w Tanzania

Zanzibar
1
Zanzibar Południowy
1
Kusini
1
Paje
1
Zespół mieszkaniowy Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzania
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 53 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🌴 ekskluzywny apartament w Zanzibar - 100 metrów do oceanu🗝️ Unikalny apartament nowoczesnego kompleksu mieszkalnego. 🌊 Tylko 100 metrów do oceanu - 2 minuty spacerem do śnieżnobiałej plaży. 🏊 Bezpośredni dostęp do basenu i terenów zielonych.📍 Opis terenu:Lokalizacja: Zanzibar, obszar wypocz…
Риэлтор без границ
